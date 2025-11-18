לפני כשלושה שבועות התקבלו מספר דיווחים על התפרצויות למספר בתי כנסת בעיר כרמיאל מהם נגנב כסף מזומן על סך של מאות שקלים.

עם קבלת הדיווחים פתחו חוקרי תחנת כרמיאל בחקירת נסיבות האירועים. ימים לאחר מכן, בעיצומה של חקירת האירועים, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני להתחקות אחר זהותו של הנאשם, תושב העיר (45) ולבצע את מעצרו בתוך ביתו.

מחומר החקירה עלה, כי הנאשם נהג לפרוץ לבתי הכנסת בשעות הלילה המאוחרות תוך שמכשיר דרכו פנימה ונכנס דרך חלונות, פותח קופות צדקה וארונות, גונב כסף מזומן ונמלט.

עם סיום שלב החקירה, שכלל איתור ממצאים רבים וסיוע אמצעים טכנולוגיים, כתב אישום הוגש נגדו בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".