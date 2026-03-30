בפעילות שנערכה היום (שני) בכפר הפלסטיני דיר-שרף שבמרחב שומרון, הצליחו כוחות משטרה ומג"ב לסכל פירוק של רכב גנוב ברגע האחרון.

הפשיטה על משחטת הרכב הבלתי חוקית הסתיימה במעצרם של שני חשודים, ביניהם בעל המגרש, שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה אריאל.

הפעילות, שהחלה בשעות הבוקר המוקדמות, בוצעה במשותף על ידי שוטרי נקודת קדום ותחנת אריאל יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש. כידוע, משחטות רכב מהוות אחד מכלי המפתח בשרשרת הפשיעה הפלסטינית, כאשר רכבים גנובים מפורקים במהירות לחלקים שמשווקים בשוק האפור.

רכב גנוב נתפס רגעים לפני הפירוק

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות הגיעו למקום בתזמון מדויק במיוחד - הרכב הגנוב אותר במגרש רגעים ספורים לפני שהיה אמור להיכנס לתהליך הפירוק. מדובר בהצלחה מבצעית משמעותית, שכן ברגע שרכב מפורק לחלקיו, כמעט ואין אפשרות לזהותו ולהחזירו לבעליו.

בנוסף לרכב הגנוב, נתפסו במקום 16 כלי רכב מסוג 'משטובה' - כלי רכב שהוכרזו כאסורים לשימוש בשל חוסר תקינות בטיחותית או אובדן גמור. כלי רכב אלו, כאמור במשטרה, מהווים סכנה ממשית לחיי אדם כאשר הם נמצאים בשימוש על הכבישים. המשטובות נגררו מהמקום במסגרת הפעילות.

הגברת הפעילות לקראת חג הפסח

הפשיטה בדיר-שרף מתקיימת במסגרת הגברת הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון לקראת חג הפסח. מדוברות המשטרה הובהר כי "שוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול להגברת ביטחון הציבור ומשתמשי הדרך, תוך פעילות משולבת עם כלל גורמי הביטחון באזור".

יצוין כי פעילות זו היא חלק ממגמה רחבה יותר של המשטרה ביהודה ושומרון. רק לפני מספר חודשים דווח על מעצר פלסטינית תושבת טול כרם שנהגה ברכב גנוב בירושלים, ובעבר תועדו פשיטות דומות על משחטות רכב במרחבים שונים באזור.