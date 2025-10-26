מחריד: תושב בית שמש היכה את בתו ברחוב - ורדף אחריה עם כפכף

כתב אישום הוגש היום (ראשון) על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים נגד תושב בית שמש שתקף את בתו הקטינה ואת רעייתוף תוך הפרת הוראה חוקית.

החקירה בפרשה נפתחה לאחרונה בתחנת בית שמש במחוז ירושלים, בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על אודות תושב העיר, שתקף את זוגתו ובנותיהם לאחר שרדף אחריהן ברחוב ותקף אותן באמצעות כפכף.

מחקירת המקרה עלה כי בשעת ערב לפני כשבועיים, התגלע ויכוח בין הנאשם לבתו הקטינה. בשלב מסויים, חטף הנאשם בכוח את מכשיר הטלפון מבתו, סטר לה, גרם לה לחבלה ושבר את מכשיר הטלפון שהיה ברשותה.

בהמשך הערב, הנאשם תקף את זוגתו ברחוב לעיני בנותיהם, השליך לעברה כוס מים, חבט בה ובבתם הקטינה באמצעות כפכף, תוך שהשתיים נמלטות ממנו לעבר תחנת מד"א סמוכה.

הנאשם רדף אחריהן למתחם מד"א, שם אף תקף חובש שניסה למנוע ממנו להיכנס למקום וקילל את הצוותים.

שוטרי תחנת בית שמש במחוז ירושלים, הגיעו במהירות למקום ועצרו את החשוד, תושב המקום בשנות ה-40 לחייו, והוא הועבר לחקירה בתחנה.

עוד עלה מהחקירה כי במועד זה היה הנאשם נתון במעצר בית לילי שהוטל עליו בהחלטת בית המשפט, ובכך גם הפר הוראה חוקית. בנוסף, כחצי שנה קודם לכן, תקף הנאשם את בת זוגו לעיני ילדיהם, אחז בצווארה ואיים עליה.

לאחר שהושלמה החקירה ומעצרו של הנאשם הוארך בבימ"ש לבקשת המשטרה, היום הגישה נגדו יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים, כתב אשום בגין עבירה של תקיפת בן זוג, תקיפת קטין וגרימת חבלה ע"י אחראי, היזק לרכוש ועוד.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מעשה אלימות בתוך המשפחה ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם תוקפים ולשמירה על שלומו וביטחונו של הציבור כולו", נמסר מהמשטרה.