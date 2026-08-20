פעילות יזומה של לוחמי המשמר הלאומי הדרומי במג"ב, שכללה הפעלת רחפן וסריקות בשטחים פתוחים, הובילה למעצרו של חשוד בן 18 מהפזורה הבדואית שהסליק אקדח מסוג גלוק. הנשק נמצא עטוף בנייר בשטח פתוח סמוך למקום בו נעצר החשוד.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון במסגרת הפעילות המבצעית של המפקדה המשימתית הפועלת בעיר רהט. לוחמי המשמר הלאומי הדרומי ביצעו סריקות שיטתיות בשטחים הפתוחים באזור הפזורה הבדואית, תוך שימוש ברחפן לזיהוי פעילות חשודה.

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים באמצעות הרחפן חשוד שלקח חפץ חשוד מתוך רכב והחל להימלט בריצה. הכוחות חתרו למגע באופן מיידי, איתרו את החשוד ועצרו אותו. בחיפוש שנערך בסמוך למקום המעצר אותר אקדח מסוג גלוק, כשהוא מוסלק ועטוף בנייר בשטח פתוח.

החשוד, תושב הפזורה הבדואית בן 18, נעצר לחקירה בתחנת רהט. בסיום החקירה הראשונית נכלא, והבוקר הוארך מעצרו על ידי בית המשפט עד ליום 24.8.26. החקירה נמשכת במטרה לברר את נסיבות החזקת הנשק ואת מקורו.

חלק ממגמה רחבה

המקרה מצטרף לשורה של פעולות אכיפה משטרתיות נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים באזור הדרום. רק לפני מספר שבועות חשפה המשטרה מבצע חסר תקדים שבמסגרתו הופעל לראשונה סוכן סמוי מהחברה הבדואית, שהצליח להפליל עשרות חשודים בסחר בנשק.

במקביל, הוגש כתב אישום חמור נגד בן 20 מהפזורה הבדואית שהפעיל רשת הברחות מאורגנת של כלי נשק ממצרים באמצעות רחפנים. על פי כתב האישום, הנאשם היה מעורב בהברחת 32 כלי נשק ארוכים ומכר רובי M-16 בעשרות אלפי שקלים ליחידה.

ממשטרת ישראל ומשמר הגבול מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן ממוקד נגד גורמי פשיעה, לאתר ולסכל החזקת אמצעי לחימה ולחזק את המשילות והביטחון בעיר רהט ובאזור הדרום.