כיכר השבת
ליד הלהבות

תושב עזה הסתנן לישראל, נתפס במסיבת קומזיץ וניסה להימלט מהמשטרה

תושב עזה בן 36 נתפס בסחנין לאחר שהסתנן לישראל | הוא תועד במסיבת קומזיץ יחד עם המעסיק שלו, וניסה לברוח לאחר ששוטרים הסתובבו באזור | כתבי אישום הוגשו נגדם (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

חשפה היום (רביעי) כי תושב רצועת נתפס בישראל לפני מעט יותר משבוע, ונעצר לאחר שניסה להימלט מהשוטרים.

זה קרה ביום שני שעבר, בתאריך 24/11/25. במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני בעיר סחנין, כנגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, זיהו הצוותים מספר אנשים יושבים סביב מדורה.

הנוכחים ליד האש הבחינו שיש שוטרים במקום וניסו להימלט מהמקום. זה בפני עצמו הדליק נורה אדומה וחשד.

שוטרי המחוז הצפוני חתרו למגע, ולאחר בדיקתם התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי תושב עזה, בן 36, ועמו תושב סח׳נין בן 31, שמעסיק אותו בעבודות בנייה ובמסעדה, ובנוסף מלין אותו בעיר.

עם סיום שלב החקירה, כתבי אישום הוגשו בבית משפט השלום בעכו נגד תושב השטחים וכנגד מעסיקו תושב המקום באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון.

"שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב פועלים כל העת לביטחון הציבור ומבצעים פעילות מתמדת נגד עבירות שהיית והעסקת שוהים בלתי חוקיים במדינת ישראל", נמסר מהמשטרה.

"משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר