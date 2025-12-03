משטרת ישראל חשפה היום (רביעי) כי תושב רצועת עזה נתפס בישראל לפני מעט יותר משבוע, ונעצר לאחר שניסה להימלט מהשוטרים.

זה קרה ביום שני שעבר, בתאריך 24/11/25. במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני בעיר סחנין, כנגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, זיהו הצוותים מספר אנשים יושבים סביב מדורה.

הנוכחים ליד האש הבחינו שיש שוטרים במקום וניסו להימלט מהמקום. זה בפני עצמו הדליק נורה אדומה וחשד.

שוטרי המחוז הצפוני חתרו למגע, ולאחר בדיקתם התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי תושב עזה, בן 36, ועמו תושב סח׳נין בן 31, שמעסיק אותו בעבודות בנייה ובמסעדה, ובנוסף מלין אותו בעיר.

עם סיום שלב החקירה, כתבי אישום הוגשו בבית משפט השלום בעכו נגד תושב השטחים וכנגד מעסיקו תושב המקום באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון.

"שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב פועלים כל העת לביטחון הציבור ומבצעים פעילות מתמדת נגד עבירות שהיית והעסקת שוהים בלתי חוקיים במדינת ישראל", נמסר מהמשטרה.

"משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים".