חקירה נפתחה תושבים ראו את הקריקטורה על הקיר והתלוננו: "זו הסתה מובהקת" משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות ציור גרפיטי הכולל הסתה כנגד המשטרה | "מוות למשטרת ישראל", נכתב לבן על גבי אדום לצד האותיות UK ברחוב אלנבי במרכז תל אביב (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:11