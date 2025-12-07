כיכר השבת
חקירה נפתחה

תושבים ראו את הקריקטורה על הקיר והתלוננו: "זו הסתה מובהקת"

משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות ציור גרפיטי הכולל הסתה כנגד המשטרה | "מוות למשטרת ישראל", נכתב לבן על גבי אדום לצד האותיות UK ברחוב אלנבי במרכז תל אביב (משטרה)

הגרפיטי שרוסס (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ב פתחו בחקירה בעקבות כתובת הסתה הקוראת לאלימות ולמוות כנגד משטרת ישראל. כך נמסר היום (ראשון) מהמשטרה.

החקירה נפתחה הבוקר, בעקבות פניות שהתקבלו במוקד המשטרה. לפי הדיווחים ישנה כתובת גרפיטי ברחוב אלנבי במרכז תל אביב, המכילה תוכן מובהק של הסתה.

בכתובת נכתב "מוות למשטרת ישראל" עם האותיות "UH" (כנראה ייצוג לאולטראס) בצבע אדום ולבן.

הכתובת הופיעה יום לאחר שחלק מאוהדי הפועל תל אביב התעמתו עם המשטרה והשתמשו ברימוני עשן באירוע כדורגל - מה שהוביל לפציעות.

כאמור, פתחה המשטרה בחקירה, לרבות איסוף ממצאים מהזירה.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של הסתה, אלימות או פגיעה בסדר הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות ובפעולות נוספות לאיתור החשודים ולהבאתם לחקירה", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר