תושבים ראו את הקריקטורה על הקיר והתלוננו: "זו הסתה מובהקת"

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון במשטרת ישראל פתחו בחקירה בעקבות כתובת הסתה הקוראת לאלימות ולמוות כנגד משטרת ישראל. כך נמסר היום (ראשון) מהמשטרה.
החקירה נפתחה הבוקר, בעקבות פניות שהתקבלו במוקד המשטרה. לפי הדיווחים ישנה כתובת גרפיטי ברחוב אלנבי במרכז תל אביב, המכילה תוכן מובהק של הסתה.
בכתובת נכתב "מוות למשטרת ישראל" עם האותיות "UH" (כנראה ייצוג לאולטראס) בצבע אדום ולבן.
הכתובת הופיעה יום לאחר שחלק מאוהדי הפועל תל אביב התעמתו עם המשטרה והשתמשו ברימוני עשן באירוע כדורגל - מה שהוביל לפציעות.
כאמור, פתחה המשטרה בחקירה, לרבות איסוף ממצאים מהזירה.
"משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של הסתה, אלימות או פגיעה בסדר הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות ובפעולות נוספות לאיתור החשודים ולהבאתם לחקירה", נמסר מהמשטרה.
