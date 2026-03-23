בהזייה הזו אתם חייבים לצפות: פלסטינים ניסו להסתנן לישראל דרך דוחסן אשפה

בפעם השלישית תוך שבוע: לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים סיכלו הברחת 33 שוהים בלתי חוקיים באמצעות משאית זבל שהוסבה לכך

תפיסת השב"חים (צילום: דוברות המשטרה)

מוקדם יותר היום (שני) לוחמי מג״ב עוטף יחד עם לוחמי המעברים של צה״ל, פעלו בהכוונה מודיענית של אגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים, בעקבות מידע אודות משאית זבל שהוסבה להברחת מסתננים משטחי איו״ש למדינת ישראל.

הכוחות נערכו מבצעית במעבר חיזמה לקראת הגעת המשאית החשודה, וכשהגיעה למעבר נעצרה לבדיקה. במהלך הבדיקה אותר פתח בקדמת דוחסן האשפה, דרכו הסתתרו 33 שוהים בלתי חוקיים.

כלל המסתננים נתפסו והועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים. נהג המשאית, החשוד בהסעתם, בן 26 תושב כפר עקב, נעצר והועבר גם הוא להמשך חקירה.

מספר על התפיסה (צילום: דוברות המשטרה)

יצוין, כי מדובר בפעם השלישית השבוע בה מסכלים לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ניסיונות הברחה של שוהים בלתי חוקיים בגזרה זו.

מהדוברות נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול חדירות בלתי חוקיות לשטחי המדינה, מתוך הבנה כי אוכלוסיית השוהים הבלתי חוקיים עלולה לשמש פוטנציאל לפעילות פלילית וביטחונית".

3
חזקקקק
חחחחח
2
איזה זבליםםם
איכס
1
כל אחד איפה שהוא....
מוטי

