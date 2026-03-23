מוקדם יותר היום (שני) לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים של צה״ל, פעלו בהכוונה מודיענית של אגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים, בעקבות מידע אודות משאית זבל שהוסבה להברחת מסתננים משטחי איו״ש למדינת ישראל.

הכוחות נערכו מבצעית במעבר חיזמה לקראת הגעת המשאית החשודה, וכשהגיעה למעבר נעצרה לבדיקה. במהלך הבדיקה אותר פתח בקדמת דוחסן האשפה, דרכו הסתתרו 33 שוהים בלתי חוקיים. כלל המסתננים נתפסו והועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים. נהג המשאית, החשוד בהסעתם, בן 26 תושב כפר עקב, נעצר והועבר גם הוא להמשך חקירה.

יצוין, כי מדובר בפעם השלישית השבוע בה מסכלים לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ניסיונות הברחה של שוהים בלתי חוקיים בגזרה זו.

מהדוברות נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול חדירות בלתי חוקיות לשטחי המדינה, מתוך הבנה כי אוכלוסיית השוהים הבלתי חוקיים עלולה לשמש פוטנציאל לפעילות פלילית וביטחונית".