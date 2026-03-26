השב"ח לאחר שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות מבצעית ממוקדת שנמשכה מספר ימים, הצליחו לוחמי זרוע היישובים, המילואים והמתנדבים של מג״ב דרום לסכל חדירה של 21 שוהים בלתי חוקיים דרך מעבר מים בסמוך למושב שקף שבמועצה האזורית לכיש.

הפעילות החלה לאחר שזוהתה פרצה במעבר המים המיועד לניקוז מי גשמים. הכוחות נערכו מראש בעקבות מידע מודיעיני על כוונת חדירה לשטחי המדינה דרך המעבר, והוקפצו במהלך הלילה עם קבלת דיווח על פריצה בפועל.

הלוחמים ביצעו סגירות במרחב והפעילו אמצעים טכנולוגיים ומבצעיים מתקדמים. במהלך הפעילות זיהו הכוחות חדירה של מספר חשודים דרך מעבר המים, ונערכו בשטח למעצרם. בשלב מסוים זוהה רכב חשוד שהעמיס שישה מהחשודים והחל בנסיעה. הלוחמים הצליחו לעצור את הרכב בחסימה שבוצעה במרחב, ובבדיקה התברר כי מדובר בשוהים בלתי חוקיים יחד עם חשוד בהסעתם.

בהמשך הסריקות במרחב, אותרו ונעצרו 15 שוהים בלתי חוקיים נוספים בסיוע רחפן שהופעל על ידי הכוחות. בסך הכל נעצרו 21 שוהים בלתי חוקיים במהלך הפעילות.

החשוד בהסעת השוהים הבלתי חוקיים, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-40 לחייו, הועבר יחד עם כלל השוהים הבלתי חוקיים להמשך טיפול וחקירה בתחנת קרית גת במחוז דרום של משטרת ישראל.

גל ניסיונות חדירה בימים האחרונים

הפעילות במושב שקף מצטרפת לשורה של סיכולי חדירות שבוצעו על ידי כוחות מג״ב בימים האחרונים. רק לפני מספר ימים סוכלה הברחת 33 שוהים בלתי חוקיים באמצעות משאית זבל שהוסבה במיוחד לכך, בפעם השלישית תוך שבוע בגזרת עוטף ירושלים.

בנוסף, נעצרו בסוף השבוע האחרון 19 שוהים בלתי חוקיים שחצו את המכשול סמוך לאזור התעשייה בעטרות, בהכוונת תצפיתניות צה״ל. במסגרת הפעילות בשבוע האחרון נתפסו על ידי לוחמי מג״ב בגזרות השונות 256 שוהים בלתי חוקיים ו-45 חשודים נוספים שסייעו בהסעה, העסקה והלנה.

מדוברות כוחות הביטחון נמסר כי הפעילות תימשך בנחישות לסיכול חדירות בלתי חוקיות לשטחי המדינה, מתוך הבנה כי אוכלוסיית השוהים הבלתי חוקיים עלולה לשמש פוטנציאל לפעילות פלילית וביטחונית.

