המתחם שנסגר בעיר החרדית: עבדו במקום שלושה פלסטינים שב"חים

מתחם קראוונים בעיר החרדית בני ברק נסגר היום (ראשון) למשך חודש, לאחר שבמקום נעצרו שלושה פלסטינים, שוהים בלתי חוקים, שגם לנו במתחם. כך פרסמה המשטרה.

השב"חים נעצרו במסגרת אכיפה משטרתית ממוקדת שקיימה המשטרה לאחרונה נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים. שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן מבצעים פעילות מוגברת בעסקים ואתרי בנייה, בהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים, במטרה לחזק את בטחונו ושלומו של הציבור.

כאמור, בתאריך 31.8.25 שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק ערכו צו חיפוש במתחם קרוואנים ברחוב נורדאו בבני ברק. השוטרים איתרו במקום 3 שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים, ללא אישורי שהייה, שהועסקו במקום.

השב"חים נעצרו ובעל המקום נחקר באזהרה.

בעקבות החקירה פעלו שוטרי הרישוי לסגירת העסק וממ"ז ת"א חתם על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים מהיום 7.9.25 ועד ליום 6.10.25 כולל.

"החקירה בעניין בעלי המקום נמשכת", מסרה המשטרה.

בשבועות האחרונים נתפסו שוהים בלתי חוקיים רבים ברחבי בני ברק. בתחילת השבוע השעבר, עם פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך, דיווחה המשטרה על מעצרם של 29 שוהים בלתי חוקיים בשטח העיר בני ברק.