כיכר השבת
המשטרה פשטה

המתחם שנסגר בעיר החרדית: עבדו במקום שלושה פלסטינים שב"חים

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, חתם על צו סגירה למתחם קרוואנים בבני ברק, לאחר שנעצרו בו 3 שוהים בלתי חוקייים שהולנו במקום (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

מתחם קראוונים בעיר החרדית בני ברק נסגר היום (ראשון) למשך חודש, לאחר שבמקום נעצרו שלושה פלסטינים, שוהים בלתי חוקים, שגם לנו במתחם. כך פרסמה .

השב"חים נעצרו במסגרת אכיפה משטרתית ממוקדת שקיימה המשטרה לאחרונה נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים. שוטרי תחנת -רמת גן מבצעים פעילות מוגברת בעסקים ואתרי בנייה, בהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים, במטרה לחזק את בטחונו ושלומו של הציבור.

כאמור, בתאריך 31.8.25 שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק ערכו צו חיפוש במתחם קרוואנים ברחוב נורדאו בבני ברק. השוטרים איתרו במקום 3 שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים, ללא אישורי שהייה, שהועסקו במקום.

השב"חים נעצרו ובעל המקום נחקר באזהרה.

בעקבות החקירה פעלו שוטרי הרישוי לסגירת העסק וממ"ז ת"א חתם על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים מהיום 7.9.25 ועד ליום 6.10.25 כולל.

"החקירה בעניין בעלי המקום נמשכת", מסרה המשטרה.

בשבועות האחרונים נתפסו שוהים בלתי חוקיים רבים ברחבי בני ברק. בתחילת השבוע השעבר, עם פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך, דיווחה המשטרה על מעצרם של 29 שוהים בלתי חוקיים בשטח העיר בני ברק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר