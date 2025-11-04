כיכר השבת
הסבר מביך

הבג'אז נפתח וזה מי שהתגלה בפנים | הנהג ניסה לתרץ: "לקחתי אותם טרמפ"

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב מעלה אדומים ותושב מזרח ירושלים בשני מקרים שונים בחשד שהסיעו שוהים בלתי חוקיים תמורת תשלום. בחקירתם, טענו כי ״רק לקחו טרמפיסטים״ (בארץ)

השב"חים בתא המטען (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ירושלים ב עצרו תושב מעלה אדומים ותושב מזרח ירושלים בחשד שהסיעו, בשני מקרים שונים, שוהים בלתי חוקיים פלסטינים תמורת תשלום. בחקירתם טענו כי ״רק לקחו טרמפיסטים״. כך מסרה היום (שלישי) המשטרה.

החקירות בשתי הפרשיות נפתחו במשטרה, בתחנת עוז במחוז ירושלים, ביממה האחרונה, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג"ב ברחבי ירושלים.

החקירות נפתחו לאחר שבשני מקרים שונים אותרו כלי רכב שהסיעו שוהים בלתי חוקיים. הנוסעים הפלסטינים הוסתרו בתוך תאי המטען.

באחד המקרים, בפעילות יזומה של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, סמוך למעבר א-זעיים, התקבל דיווח על רכב חשוד שנצפה מסיע שב"חים באזור.

הלוחמים איתרו את הרכב, עצרו אותו לבדיקה - ובמהלך החיפוש הופתעו לגלות חמישה שוהים בלתי חוקיים שהתחבאו בתא המטען כשהם מכוסים בשמיכה.

הנהג, תושב מעלה אדומים בשנות ה-50 לחייו, נעצר יחד עם חמשת הפלסטינים השוהים הבלתי חוקיים.

(צילום: דוברות המשטרה)

מהחקירה הראשונית עלה כי החשוד גבה מהנוסעים תשלום בעבור ההסעה, אף שטען בחקירתו כי ״רק לקח אותם כטרמפיסטים״.

במקרה נוסף שאירע בדרום העיר ירושלים, במהלך פעילות מבצעית נוספת של לוחמי מג״ב, נעצר תושב מזרח ירושלים כשברכבו נתפסו שישה שב"חים - גם הם מוסתרים בתא המטען.

הנהג והנוסעים שנעצרו על ידי הלוחמים, הועברו לחקירה בתחנת עוז. חקירת המקרים נמשכת.

"שוהים בלתי חוקיים שנכנסים לישראל שלא כחוק עלולים לשמש תשתית לפעילות פלילית ואף ביטחונית", נמסר מהמשטרה. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי כל מי שיסייע להסעת שב"חים המסכנת את ביטחון הציבור".

