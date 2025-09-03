כיכר השבת
אותה גברת בשינוי אדרת: במה הואשם בעבר החשוד בהצתה בירושלים?

אחרי שנעצר היום בידי המשטרה, בחשד להצתת הפחים ליד בית ראש הממשלה בירושלים - מה שגרם להבערת רכב המילואימניק - התברר שבעבר הוגש נגדו כתב אישום, אחרי שגלגל צמיג בוער בירושלים בתקופת המחאה כנגד הרפורמה במערכת המשפט (בארץ)

מעצר אחד החשודים, היום (צילום: דוברות המשטרה)

אחד מהחשודים שנעצרו היום (רביעי) בחשד להבערת הפחים בשכונת רחביה בירושלים, לא הרחק ממעון ראש הממשלה - הואשם בעבר במקרה דומה ואף הוגש נגדו כתב אישום.

לפי הדיווח של גלעד כהן, כתב משפט וירושלים ב-Ynet וידיעות אחרונות, החשוד הציג צמיג וגלגל אותו בירושלים בחודש ספטמבר 2023, בתקופת המחאה כנגד תכנית הרפורמה של הממשלה.

החשוד נעצר היום יחד עם חשוב נוסף. המשטרה עדכנה כי החשודים הם תושבי ירושלים ומרכז הארץ. הם הועברו לתחנת מוריה ב והחקירה נמשכת.

כזכור, הבוקר החשודים הציתו לפי החשד מספר פחים וצמיגים בשכונת רחביה בירושלים ובעקבות כך נגרם נזק כבד לרכב של מילואימניק שחנה במקום.

תיעוד מאירועי הבוקר (צילום: משטרת ישראל)

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה מעשים כגון הבערת אש, ונדליזם, חסימות צירים וכל פעולה עבריינית אחרת הפוגעת בסדר הציבורי. מדובר במעשים פליליים ומסוכנים העלולים לסכן חיי אדם, לגרום נזק לרכוש ולשבש את חיי התושבים", נמסר מהמשטרה לאחר המעצר.

"נבהיר שוב: המשטרה מאפשרת מחאה חוקית כחלק מחופש הביטוי, אך לא תאפשר בשום אופן הפרת חוק. כל ניסיון לפגוע בשלום הציבור ייענה באכיפה נחושה וללא פשרות".

