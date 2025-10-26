כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים, שתקף מתפללים באמצעות סכין בבית כנסת בשכונת רמות בירושלים. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. 'כיכר השבת' מפרסם גם תיעוד מהאירוע.

זה התרחש לפני כשבועיים. בתחנת לב הבירה במחוז ירושלים התקבל דיווח על אודות תושב העיר שתקף ואיים על מתפללים במהלך סעודת חג בבית כנסת בשכונת רמות בירושלים, כשהוא מצוייד באגרופן ובסכין.

החשוד נעצר על ידי שוטרי תחנת לב הבירה ונפתחה חקירה. בחקירה עלה כי במהלך סעודת חג שמחת תורה, נכנס הנאשם לבית כנסת בשכונת רמות בעיר, אחז בקבוק יין והטיח אותו על רצפת בית הכנסת, החל לקלל את הסועדים, סירב לצאת מהמקום ואיים על אחד מהם באומרו "אני ארצח אותך".

לאחר שהורחק על ידי הסועדים, חזר הנאשם זמן קצר לאחר מכן, תקף את אחד מהנוכחים, בעט באחר ואיים שוב באומרו: "היום אני רוצח אותך, אני הורג אותך".