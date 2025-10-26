כיכר השבת
תיעוד חלקי

טירוף בבית הכנסת: חרדי תקף מתפללים ואיים עם סכין ואגרופן ברצח

כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים שתקף מתפללים בבית כנסת ברמות במהלך שמחת תורה. החשוד איים ברצח, נופף בסכין ואגרופן וגרם לבהלה במקום | הפרטים המלאים ותיעוד חלקי (משטרה, חרדים)

הדרמה בבית הכנסת (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים, שתקף מתפללים באמצעות סכין בבית כנסת בשכונת רמות בירושלים. כך הודיעה היום (ראשון) . 'כיכר השבת' מפרסם גם תיעוד מהאירוע.

זה התרחש לפני כשבועיים. בתחנת לב הבירה במחוז ירושלים התקבל דיווח על אודות תושב העיר שתקף ואיים על מתפללים במהלך סעודת חג בבית כנסת בשכונת רמות בירושלים, כשהוא מצוייד באגרופן ובסכין.

החשוד נעצר על ידי שוטרי תחנת לב הבירה ונפתחה חקירה. בחקירה עלה כי במהלך סעודת חג שמחת תורה, נכנס הנאשם לבית כנסת בשכונת רמות בעיר, אחז בקבוק יין והטיח אותו על רצפת בית הכנסת, החל לקלל את הסועדים, סירב לצאת מהמקום ואיים על אחד מהם באומרו "אני ארצח אותך".

לאחר שהורחק על ידי הסועדים, חזר הנאשם זמן קצר לאחר מכן, תקף את אחד מהנוכחים, בעט באחר ואיים שוב באומרו: "היום אני רוצח אותך, אני הורג אותך".

חלק מהאירוע (צילום: דוברות המשטרה)
הסכין שהייתה ברשות הנאשם (צילום: דוברות המשטרה)

בהמשך, שב הנאשם למקום כשהוא מצוייד באגרופן ובסכין מטבח, ונופף לעבר מצלמת אבטחה וגרם לבהלה רבה בקרב הציבור ששהה במקום.

כאמור, הנאשם נעצר על ידי השוטרים והיום בתום החקירה, ולאחר גיבוש תשתית ראייתית נגדו, הגישה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים כתב אישום נגדו ובקשה למעצר עד לתום ההליכים נגדו.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מעשה אלימות או איום בכל מקום, ותמשיך לפעול בנחישות למען ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.

