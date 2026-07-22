כיכר השבת
בהכוונת השב"כ | תיעוד המעצר

כוח מסתערבים פשט בחשאיות על מחנה שועפאט ועצר שני מבוקשים שתכננו פיגוע טרור בירושלים

מסתערבי מג"ב ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים בהכוונת שירות הביטחון הכללי פשטו באופן סמוי על מספר בתים מחנה שועפאט ועצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע טרור בטווח הזמן המיידי בירושלים | צפו במעצר הדרמטי (משטרה)

מעצר המבוקשים בידי המסתערבים
מעצר המבוקשים בידי המסתערבים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ובהובלת פיקוד המרחב, בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, נעצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע בירושלים בטווח הזמן המיידי.

כוח המסתערבים נכנס למרחב מחנה שועפאט באופן סמוי, ובהמשך עבר לפעילות גלויה. הכוחות פשטו במקביל על שני מבנים, איתרו את שני החשודים בבתיהם ועצרו אותם.

עם השלמת הפעילות יצאו כלל הכוחות מהשטח ללא אירועים חריגים.

שני העצורים, תושבי מחנה שועפאט, הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

מעצרפיגועמעצר מבוקשיםמסתערביםשועפט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר