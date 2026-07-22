מעצר המבוקשים בידי המסתערבים - צילום: דוברות המשטרה מעצר המבוקשים בידי המסתערבים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:30

בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ובהובלת פיקוד המרחב, בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, נעצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי.