מעצר המבוקשים בידי המסתערבים| צילום: צילום: דוברות המשטרה
בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ובהובלת פיקוד המרחב, בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל, נעצרו שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי.
כוח המסתערבים נכנס למרחב מחנה שועפאט באופן סמוי, ובהמשך עבר לפעילות גלויה. הכוחות פשטו במקביל על שני מבנים, איתרו את שני החשודים בבתיהם ועצרו אותם.
עם השלמת הפעילות יצאו כלל הכוחות מהשטח ללא אירועים חריגים.
שני העצורים, תושבי מחנה שועפאט, הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.
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