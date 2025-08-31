( צילום: ביטחון הרכבת הקלה, ודוברות המשטרה. )

לאחר שריסס כתובות על גבי קיר בית כנסת, אבני הכותל המערבי ובכנסיית הקבר, ושוחרר בהחלטת בית משפט, נעצר היום (ראשון) החשוד על ידי שוטרי מחוז ירושלים ברכבת הקלה בירושלים.

הפעם החשוד נעצר לאחר שנשא שלט ובו הכיתוב "יש שואה בעזה". הוא החל לרסס כתובת זהה על המדרכה בתחנת הרכבת הקלה 'מרכזית' בירושלים. הדיווח על כך התקבל במשטרה בשעות הצהריים ממוקד הרכבת הקלה. הדיווח עדכן על חשוד שריסס כתובת בתחנת הרכבת הקלה מול התחנה המרכזית בירושלים. למקום הוזעקו שוטרי סיור תחנת לב הבירה שבמרחב ציון. בהמשך לכך, המשיך החשוד אל תוך התחנה המרכזית ושם פעמיו אל אוטובוס קו בינעירוני עליו הספיק לעלות, אך נתפס על ידי המאבטחים ונמסר לידי השוטרים. בדיקתו במקום העלתה כי מדובר בחשוד שהיה לאחרונה מעורב במספר אירועים מעין אלו במקומות שונים בעיר. החשוד תושב ירושלים בן 27, וממצאים שנתפסו ברשותו, הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה.

כאמור, החשוד נעצר לפני כשלושה שבועות, אחרי מעשיו ברחבת הכותל, ובינתיים שוחרר. הוא ריסס את הכתובת "יש שואה בעזה" סמוך לשער המוגרבים בכותל המערבי. שוטרי מרחב דוד שהוזעקו למקום איתרו את החשוד ועצרו אותו לחקירה.

במהלך החקירה התברר כי החשוד ביצע מעשה דומה מוקדם יותר באותו הלילה, כאשר ריסס מספר כתובות באותו הקשר על קיר בית הכנסת הגדול שבמרכז העיר.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור והחסר תקדים, שנעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום. בדבריו אמר הרב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין."

בעבר אירע מקרה דומה בצידו הצפוני של הכותל המערבי, אז נערכו דיונים הלכתיים מקיפים בנושא הסרת הכיתוב מאבני הכותל. גם הפעם ינחה הרב את הגורמים המקצועיים כיצד לנקות ולהסיר את הכיתוב באופן שלא יפגע בקדושתן של האבנים.