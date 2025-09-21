חשד לחטיפה: צעיר הוכנס לרכב בכוח, חשודים נעצרו ושוטרים חילצו

ניסיון חטיפת אדם, על רקע חוב כספי, בעיר חיפה בצפון הארץ - סוכלה על ידי המשטרה. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

החקירה סביב האירוע החריג נפתחה אמש, בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה אצל שוטרי תחנת חיפה, על חשד לחטיפת צעיר בן 20 תושב העיר.

לפי הדיווח, החטיפה בוצעה על רקע חוב כספי לכאורה. הצעיר הותקף על ידי מספר חשודים, הוכנס בכוח לרכב ונחטף מהמקום.

המשטרה נכנסה לאירוע. באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הצליחו השוטרים לאתר את הרכב בנסיעה – כשהקורבן בפנים.

בפעולה נעצרו על ידי המשטרה שלושה חשודים - נהג הרכב, תושב ערערה בן 32, תושב שפרעם בן 29, תושב באקה אל-גרביה בן 30

כלל החשודים נחקרו ובסיום חקירתם נכלאו, מסרה המשטרה. עוד מסרה כי בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט.

זו אינה הפעם הראשונה שבה מקרה דומה מתרחש. לפני כחודש וחצי דווח כי גבר בן 43, תושב עוספיה הדרוזית שבצפון הארץ, נעצר לחקירה במשטרת ישראל, בחשד לתקיפה חמורה ולחטיפה, ובסיומה נכלא. בית המשפט אף האריך את מעצרו עד ליום שלישי השבוע.

החקירה נגדו נפתחה בידי שוטרי מחוז חוף מתחנת נשר לפני כשבועיים, לאחר קבלת דיווח על אודות חשד לחטיפה ותקיפה חמורה בעוספיה. מחומר החקירה עלה כי החשוד הגיע למפעל ותקף תושב חיפה בן 48 על רקע סכסוך אישי בין השניים, ופצע אותו באורח אנוש.

לאחר מכן, כך עלה, נטש אותו התוקף החשוד ונמלט מהמקום, תוך שהוא מבצע פעולות המנסות למנוע את איתורו. חוקרי תחנת נשר, בסיוע מודיעין מחוז חוף, פעלו לאורך ימים ארוכים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים והצליחו לחשוף את זהות החשוד ולהתחקות אחריו ועצרו אותו בכפר בית ג'אן.

כאמור, החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום שלישי.