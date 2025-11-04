כיכר השבת
"חיי הפכו לגיהינום": הפצ"רית סיפרה בחקירתה מה גרם לה לעשות את הגרוע מכל

הבוקר החלה חקירתה של האלופה יפעת תומר-ירושלמי שכיהנה עד השבוע שעבר כפרקליטה הצבאית הראשית | היא טענה כי היא "לא יכלה לעמוד כבר בלחץ הציבורי, בהכפשות, בהשפלות ובאיומים על חיי ועל בני משפחתי" | החוקר הטיח בה כי "הכול בלוף, חארטה ברטה, פשוט ניסית להתחמק ממעצר" (משפט)

האלופה המודחת יפעת תומר ירושלמי

לאחר יממה וחצי של מנוחה מאז שנעצרה, החלה הבוקר במשטרה חקירתה של תומר-ירושלמי. את החקירה מובילה אחת מבכירות צוות החוקרים, קצינת משטרה בדרגת סגן ניצב שהושאלה מהמלמ"ב שבמשרד הביטחון לטובת צוות החקירה שהוקם.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בחדשות 12, תומר-ירושלמי אמרה לחוקרים "לא יכולתי לעמוד כבר בלחץ הציבורי, בהכפשות, בהשפלות ובאיומים על חיי ועל בני משפחתי", והבהירה: "בשבוע האחרון חיי הפכו לגיהינום, אז החלטתי לעשות לזה סוף והשארתי מכתב לילדים".

למרות זאת, החוקר ביטל את דבריה והשיב: "אני אומר לך שהכול בלוף. חארטה ברטה, פשוט ניסית להתחמק ממעצר". היא התגוננה וענתה: "אני לא משקרת, אני אומרת לך את האמת". כך על פי הציטוט בדיווח.

בתגובה אמר לה החוקר: "מהרגע הראשון לא האמנו לך, הרמת פה אחלה הפקה – מצג שווא". לדבריו, האירועים הדרמטיים בערב יום ראשון היו "אירוע למופת שביימת". תומר-ירושלמי הבהירה: "אף אחד מכם באמת לא מבין מה עבר עליי בתקופה האחרונה – באמת התכוונתי לזה".

לפני שעה קלה דווח כי במסגרת חקירתה עלה הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי פעלה לבדה ולא עדכנה את גורמי מערכת אכיפת החוק בהם פרקליט המדינה והיועמ"שית בדבר הדלפת הסרטון משדה תימן.

במקביל, לירן תמרי דיווח ב-ynet, כי לאחר חקירתם של הפרקליטה הצבאית הראשית אלופה יפעת תומר-ירושלמי ושל התובע הצבאי הראשי לשעבר אל"מ מתן סולומש במהלך היום, זומנה הערב המקורבת שחשפה את הפרשה להשלמת עדותה.

על פי הדיווח, צוות החקירה מחזיק "ממצא ראייתי" שלפיו הפצ"רית "גילתה עניין" חוזר ונשנה בתוצאות בדיקת הפוליגרף שלה. עוד דווח כי החקירות מתבצעות במתקן של משרד הביטחון, כדי לשמור על מידור ועל סודיות מרבית.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
גם הלוחמים מכח 100 היה קשה לעמוד בלחץ ולהשפלות שאת גרמת להם
יהודה המכבי
4
הגרוע מכל זה לאמלל את חייהם של כוח 100?
אירוניה
3
אלופה בשקרים והצגות
אילן
2
מניין כל הידיעות על הפרטים בחקירה . מה נשאלה ומה השיבה וכו' כאילו זה עובדות ודברים ברורים ומוחלטים. הפסיקו עם כל הספקולציות וההערכות של "מומחים" ואם יש כבר "הדלפות" אז זה הכי גרוע ובדיוק כמו שהיא עשתה.
י.
1
אוי אוי אוי.... לפרק את כל הדיפסטייט שקיים פה ואז לגלות שהעם שלנו- הוא עם נפלא שכולו רוצה קרבת אלוקים. לחקור אותה כמו שחקרו את עמירם בן אוליאל בעינויים עד שתודה ברצח משפחת דוואבשה ורבין ביחד
אני

