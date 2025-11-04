לאחר יממה וחצי של מנוחה מאז שנעצרה, החלה הבוקר במשטרה חקירתה של תומר-ירושלמי. את החקירה מובילה אחת מבכירות צוות החוקרים, קצינת משטרה בדרגת סגן ניצב שהושאלה מהמלמ"ב שבמשרד הביטחון לטובת צוות החקירה שהוקם.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בחדשות 12, תומר-ירושלמי אמרה לחוקרים "לא יכולתי לעמוד כבר בלחץ הציבורי, בהכפשות, בהשפלות ובאיומים על חיי ועל בני משפחתי", והבהירה: "בשבוע האחרון חיי הפכו לגיהינום, אז החלטתי לעשות לזה סוף והשארתי מכתב לילדים".

למרות זאת, החוקר ביטל את דבריה והשיב: "אני אומר לך שהכול בלוף. חארטה ברטה, פשוט ניסית להתחמק ממעצר". היא התגוננה וענתה: "אני לא משקרת, אני אומרת לך את האמת". כך על פי הציטוט בדיווח.

בתגובה אמר לה החוקר: "מהרגע הראשון לא האמנו לך, הרמת פה אחלה הפקה – מצג שווא". לדבריו, האירועים הדרמטיים בערב יום ראשון היו "אירוע למופת שביימת". תומר-ירושלמי הבהירה: "אף אחד מכם באמת לא מבין מה עבר עליי בתקופה האחרונה – באמת התכוונתי לזה".

לפני שעה קלה דווח כי במסגרת חקירתה עלה הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי פעלה לבדה ולא עדכנה את גורמי מערכת אכיפת החוק בהם פרקליט המדינה והיועמ"שית בדבר הדלפת הסרטון משדה תימן.

במקביל, לירן תמרי דיווח ב-ynet, כי לאחר חקירתם של הפרקליטה הצבאית הראשית אלופה יפעת תומר-ירושלמי ושל התובע הצבאי הראשי לשעבר אל"מ מתן סולומש במהלך היום, זומנה הערב המקורבת שחשפה את הפרשה להשלמת עדותה.

על פי הדיווח, צוות החקירה מחזיק "ממצא ראייתי" שלפיו הפצ"רית "גילתה עניין" חוזר ונשנה בתוצאות בדיקת הפוליגרף שלה. עוד דווח כי החקירות מתבצעות במתקן של משרד הביטחון, כדי לשמור על מידור ועל סודיות מרבית.