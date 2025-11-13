המשטרה עצרה עורך דין שסמוך לביתו אותר מצבור אמצעי לחימה

אמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג״ב פעלו שלשום (שלישי) בכפר מנדא בצפון, במסגרת הפעילות ערכו הכוחות חיפוש במתחם הסמוך לביתו של עורך דין, תושב המקום בן 42 ואיתרו מצבור בלתי חוקי של אמצעי לחימה.

במהלך החיפוש, איתרו השוטרים שני אקדחי גלוק, מחסניות M16 רבות וכמות רבה של כדורי תחמושת. לצד אלה אותר אופנוע החשוד כגנוב, חומרים החשודים כסמים, רעלות פנים ושכפ"צים. החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה ומעצרו הוארך בבית משפט השלום בעכו עד למחר. מהמשטרה נמסר: "שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג"ב ממשיכים לפעול בנחישות נגד פשיעה חמורה והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים למען שמירה על ביטחון הציבור. מתחילת השנה נתפסו בתחומי המחוז הצפוני מעל 960 אמצעי לחימה".

