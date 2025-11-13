כיכר השבת
צפו בתיעוד

המשטרה עצרה עורך דין שסמוך לביתו אותר מצבור אמצעי לחימה

עורך דין נעצר לאחר שסמוך לביתו אותר מצבור אמצעי לחימה שכלל שני אקדחי גלוק, מחסניות רבות, מעל 100 כדורי תחמושת ואופנוע החשוד כגנוב | תיעוד (משטרה)

אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג״ב פעלו שלשום (שלישי) בכפר מנדא בצפון, במסגרת הפעילות ערכו הכוחות חיפוש במתחם הסמוך לביתו של עורך דין, תושב המקום בן 42 ואיתרו מצבור בלתי חוקי של אמצעי לחימה.

במהלך החיפוש, איתרו ה שני אקדחי גלוק, מחסניות M16 רבות וכמות רבה של כדורי תחמושת. לצד אלה אותר אופנוע החשוד כגנוב, חומרים החשודים כסמים, רעלות פנים ושכפ"צים.

החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה ומעצרו הוארך בבית משפט השלום בעכו עד למחר.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי המחוז הצפוני יחד עם לוחמי מג"ב ממשיכים לפעול בנחישות נגד פשיעה חמורה והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים למען שמירה על ביטחון הציבור. מתחילת השנה נתפסו בתחומי המחוז הצפוני מעל 960 אמצעי לחימה".

אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)
אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)
אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)
אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר