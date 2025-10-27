כיכר השבת
הפרופ' מתל אביב נעלמה: יצאה אתמול מאיכילוב ומאז אבדו עקבותיה

הודעות על נעדרים אינם חריגות, אבל לא כל יום מדובר בפרופ' מוכרת | המשטרה פרסמה היום את תמונתה ופרטיה של פרופ' נורית יערי וביקשה את עזרת הציבור במציאתה (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

פרופ' נורית יערי מתל אביב, בת 78, חוקרת תיאטרון מוכרת, נעדרת כבר כמעט יממה וגורלה אינו ידוע. היום (שני) פרסמה משטרת ישראל את תמונתה וביקשה את עזרת הציבור במציאתה.

היא נראתה אתמון, יום ראשון, בשעת צהרים, ביציאה מהמרכז הרפואי איכילוב בעיר מגוריה, ומאז אבדו עקבותיה.

תיאורה - גובה 1.65 מטר לערך, מבנה גוף מלא, שיער כהה. לבוש אחרון שנצפתה בו: שמלת ג’ינס כחולה ארוכה.

"כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל", מסרה המשטרה.

יערי היא כאמור חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל.

היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.

ככל ויהיה עדכון על מציאתה נעדכן.

2
אלצהיימר?
צוקית
1
פרופ' חוקרת תיאטרון .....איך מיר א פרופסור......מעניין כמה מיסים שלי הולכים לשטויות כאלה
חוקר חור הזיתים
🤣🤣🤣
חוקר חור הזיתים- אהבתי!

