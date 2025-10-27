הפרופ' מתל אביב נעלמה: יצאה אתמול מאיכילוב ומאז אבדו עקבותיה

פרופ' נורית יערי מתל אביב, בת 78, חוקרת תיאטרון מוכרת, נעדרת כבר כמעט יממה וגורלה אינו ידוע. היום (שני) פרסמה משטרת ישראל את תמונתה וביקשה את עזרת הציבור במציאתה.
היא נראתה אתמון, יום ראשון, בשעת צהרים, ביציאה מהמרכז הרפואי איכילוב בעיר מגוריה, ומאז אבדו עקבותיה.
תיאורה - גובה 1.65 מטר לערך, מבנה גוף מלא, שיער כהה. לבוש אחרון שנצפתה בו: שמלת ג’ינס כחולה ארוכה.
"כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל", מסרה המשטרה.
יערי היא כאמור חוקרת תיאטרון מוכרת ופרופ' בגמלאות באוניברסיטת תל אביב. לפי ויקיפדיה היא הייתה יו"ר ועדת פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה מטעם עיריית תל אביב יפו. במשך שנתיים, משנת 2006 ועד 2008, שימשה מנהלת אומנותית באירוע שנתי שבו מוצגת המחזאות הישראלית בפני במאים ומנהלי תיאטרון מחו"ל.
היא ערכה לאורך השנים מספר ספרי מחקר.
ככל ויהיה עדכון על מציאתה נעדכן.
