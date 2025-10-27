המשטרה מחפשת הפרופ' מתל אביב נעלמה: יצאה אתמול מאיכילוב ומאז אבדו עקבותיה הודעות על נעדרים אינם חריגות, אבל לא כל יום מדובר בפרופ' מוכרת | המשטרה פרסמה היום את תמונתה ופרטיה של פרופ' נורית יערי וביקשה את עזרת הציבור במציאתה (בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 15:21