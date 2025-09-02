אימה בחניית הבית: הותקף ונפצע קשה בגלל אוהד הקבוצה היריבה

( צילום: קובי גדעון, פלאש 90 )

שוטרי מחוז מרכז במשטרת ישראל הצליחו לחשוף ולעצור הבוקר (שלישי) חשוד בשוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו. על פי החשד, התקיפה בוצעה על רקע סכסוך ביניהם בתחום הספורט.

החשוד יובא היום לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרו. מוקדם יותר בחיפוש בביתו תפסו השוטרים כלי תקיפה רבים. כך הודיעה היום (שלישי) המשטרה. החקירה נפתחה הלילה על ידי שוטרי תחנת מודיעין, באופן מואץ ועם סריקות מבצעיות, בעקבות קבלת דיווח על חשד לשוד של תושב העיר בשנות ה –20 לחייו, סמוך לביתו באמצעות אלות. גורמי רפואה מסרו שהקורבן נפגע באורח קשה-בינוני ואילו החשוד במעורבות נמלט מהמקום.

חלק ממה שנתפס אצל החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

כאמור, בלשי וחוקרי תחנת מודיעין הצליחו לחשוף את זהות החשוד - תושב תל אביב בשנות ה–30 לחייו - ולעוצרו. בחיפוש בביתו תפסו השוטרים כלי תקיפה רבים בהם אלות מתקפלות, תרסיסי גז פלפל, טלפונים סלולאריים רבים, שהועברו להמשך מיצוי ראיות, וכן מאות אלפי ש"ח במזומן, שמקורם ייבחן בהמשך.

עם התפתחות החקירה, עלה חשד כי מדובר בשוד אלים וממוקד של הקורבן, עפ"י החשד על רקע סכסוך בתחום הספורט, ככל הנראה בין אוהדי קבוצות כדורסל יריבות.

בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד היום בשעות הצהריים לדיון בבית משפט, כאמור, בבקשה להאריך מעצרו.