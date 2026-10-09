( צילום: דוברות המשטרה )

פלסטיני המזוהה עם ארגון הטרור חמאס נעצר הבוקר (שישי) על ידי שוטרי מחוז ש"י בחשד להסתה לטרור ולדברי שבח לטבח השבעה באוקטובר. המעצר בוצע בעקבות פעילות מודיעינית של יחידת 'חץ יהודה', יחד עם חטיבת יהודה ואוגדת איו"ש.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, בבוקר השבעה באוקטובר השנה, עת מדינת ישראל ציינה שלוש שנים לטבח, נוטרו ברשת פרסומים מסיתים ומהללים את מעשי הזוועות. רכז היחידה לאיתור מסיתים ומהללי טרור ברשתות זיהה את החשוד ופעל למעצרו המיידי. החשוד, תושב הכפר דיר צאמת בשנות ה-20 לחייו, פרסם סרטון המאדיר את מתקפת הטרור של השבעה באוקטובר בצירוף הכיתוב: "מתקרב בוקר ה-7 באוקטובר, הזיכרון חלף כמו חרב אך הוא לא נמחה מזיכרוננו, יישארו כל עוד יש בלב דופק". כברקע מתנגן שיר שמילותיו "הנפשות נפדו למענך… דמי".

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: דוברות המשטרה )

לאחר חשיפת זהותו של החשוד, פעלו הכוחות למעצרו. הוא הועבר לחקירה בתחנת חברון ובסיומה נכלא. המשטרה מסרה כי תמשיך לפעול לניטור, איתור ומעצר של מסיתים ותומכי טרור ברחבי הרשת ובכל מקום שהוא.

"מי שיבחר להסית לטרור ייעצר, ייחקר ונמצה עמו את הדין", הדגישה דוברות המשטרה. זהו אחד ממספר מקרים שבהם נעצרו פלסטינים בחשד להסתה ברשתות החברתיות בעקבות פעילות מודיעינית של יחידות המשטרה.

בשבועות האחרונים פעלה המשטרה במספר מקרים דומים. בספטמבר האחרון נעצר פלסטיני שפרסם תמונה של חיילת צה"ל עם קליע מכוון לראשה, וכתב: "בחיי אללה נביס אותם, ונאלמן את נשותיהם, וניתם את ילדיהם". באותו חודש נעצרה גם עיתונאית פלסטינית המועסקת בערוץ המקושר על פי החשד לאיראן, בחשד למסחר עם האויב והסתה.

במקביל, בתחילת החודש פשטו כוחות צה"ל על בית ספר בכפר אלעיזריה, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על תכני הסתה ועידוד טרור שהוצגו במקום. במהלך הפשיטה אותרו שלטים ותמונות של רבי מרצחים, בהם יחיא סינוואר ויאסר ערפאת, לצד חומרי הסתה נגד מדינת ישראל. מנהלת בית הספר, תושבת המקום בשנות ה-50 לחייה, נעצרה לאחר שהטיחה בכוחות כי מדובר ב"גיבורי פלסטין".

בנוסף, בתחילת השבוע החל צה"ל במבצע נרחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור שהוקמו לזכר מחבלים ביהודה ושומרון. המבצע בוצע בעקבות מיפוי רחב שביצעו השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות. בין האנדרטאות שנהרסו: אנדרטה מרכזית במרכז העיר שכם ואנדרטה לזכרו של הרוצח יאסר אל-חמדוני בעיירה יעבד.