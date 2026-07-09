בפעילות משולבת של משטרת ישראל וצה"ל, נעצר הלילה (בין רביעי לחמישי) פלסטיני בן 32 תושב הכפר א-שיו'ח שבאזור יהודה, בחשד לביצוע עבירות הסתה חמורות כנגד מדינת ישראל ועידוד מעשי טרור. המעצר בוצע על ידי לוחמי יחידת 'חץ יהודה' שבמחוז ש"י, לאחר ניטור מדויק של פעילותו ברשתות החברתיות על ידי פקמ"ז צה"ל.

על פי הנתונים שנחשפו, החשוד פרסם ברשת החברתית תכנים מסיתים במיוחד, כאשר בין היתר כתב: "ריבונו של עולם יא אללה עשה את עזה לסמל כבוד". הפרסומים כללו גם קריאות להשמדת מדינת ישראל והאדרת מבצעי פעולות טרור, תוך שימוש בלשון קיצונית ומסיתה.

בין הפרסומים המפלילים שאותרו בחשבון הרשת של החשוד, נמצא נאומו של דובר הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, 'אבו-עוביידה', הכולל קריאות נגד מדינת ישראל ולהשמדתה. במקרה נוסף, פרסם החשוד סרטון גינוי כלפי צבא לבנון, אך לצידו שיבח את ארגון הטרור חיזבאללה על "התנגדותו" למדינת ישראל.

המעצר מהווה חלק מפעילות רחבה להגברת הריבונות והמשילות באזור יהודה ושומרון, המתבצעת במסגרת שיתוף פעולה הדוק בין כוחות המשטרה במרחב יהודה לבין חטיבות צה"ל שבאזור - חטמ"ר יהודה וחטמ"ר עציון. הפעילות כוללת איתור ומעצר חשודים, תפיסת אמל"ח ואכיפה נגד הסתה ברשתות החברתיות.

הפעילות התקפית מניבה מידי יום תוצאות משמעותיות. במהלך היממה האחרונה נעצרו גם חשודים נוספים המבוקשים לחקירה בגין עבירות של זיוף ומרמה, במסגרת מאמץ רחב לסיכול פשיעה וטרור באזור. החשוד שנעצר הלילה הועבר על ידי לוחמי יחידת 'חץ יהודה' להמשך חקירה בתחנת עציון.

בפעילות נוספת שנערכה אמש על ידי היחידה, אותר תושב הצפון ששהה בתחומי יהודה ושומרון. בדיקתו העלתה כי הוכרז כמבוקש הדרוש לחקירה, והוא נעצר. לאחר התחייבותו, זומן החשוד להתייצב בפני היחידה החוקרת במהלך הימים הקרובים.

מקרה זה מצטרף לשורת מעצרים של מסיתים פלסטינים שבוצעו בשבועות האחרונים, במסגרת מאמץ מתמשך של כוחות הביטחון לסכל הסתה ופעילות טרור. כזכור, בחודש האחרון נעצרו עשרות חשודים בגין פרסום תכנים מסיתים ברשתות החברתיות, לרבות קריאות לפגיעה בכוחות הביטחון והפצת תעמולה אנטי-ישראלית.

דוברות המשטרה הבהירה כי "שיתוף הפעולה ההתקפי שמטרתו סיכול פשיעה וטרור, בין כוחות המשטרה במרחב יהודה לבין מחוזות משטרת ישראל וחטיבות צה"ל שבאזורם, מניב מידי יום מעצר חשודים, איתור ותפיסת אמל"ח לסוגיו". עוד נמסר כי "הפעילות תימשך בנחישות מלאה, במטרה להגביר את המשילות והריבונות באזור ולמנוע כל ניסיון להסית או לפגוע בביטחון אזרחי ישראל".