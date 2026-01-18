כיכר השבת
צעירים ערבים נתפסו סמוך לבית לחם: תכננו לבצע פרעות בחווה יהודית

תושבי הכפר חליל אל לוז הסמוך לבית לחם, הגיעו לכיוון חוות העיטם כדי לבצע במקום פרעות, והחלו לגרום נזק. בעקבות מעשיהם, בוצע על ידי לוחם צה"ל במילואים ירי הרחקה, מספר חשודים נעצרו (חדשות משטרה)

החשודים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

צעירים פלסטינים תושבי יהודה ושומרון, התארגנו ברשת החברתית ויצאו לבצע תקיפה תוך גרימת נזק. החשודים נעצרו ונלקחו לחקירה שעודנה נמשכת במטרה לאתר מעורבים נוספים.

ביום שישי בשעות הצהריים, התקבל דיווח אודות צעירים פלסטינים תושבי הכפר חליל אל לוז הסמוך לבית לחם, שהגיעו לכיוון חוות העיטם והחלו לגרום נזק. בעקבות מעשיהם, בוצע על ידי לוחם צה"ל במילואים ירי הרחקה.

עם קבלת הדיווח, בוצעו פעולות שכללו בין היתר, הטלת סגר על הכפר ממנו יצאו אותם חשודים ופעולות לאיתור המעורבים. בתוך כך, עצרו לוחמי צה"ל מחטיבת עציון חשוד בעת שניסה להימלט והוא נמסר לידי שוטרי סיור ובילוש תחנת עציון ממרחב יהודה שהגיעו למקום.

בפעולות תחקור ראשוניות שנערכו על ידי השוטרים, נודע כי מדובר במספר חשודים שהתנהלו ורקמו את מעשיהם בקבוצת ׳סגורה׳, ונודעה זהותם של החשודים, וביניהם הודות לפעילות מודיעינית של תחנת עציון, גם זהותו של החשוד המרכזי שלמעשה הוביל את מעשה האלימות במקום.

שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י הגיעו למקום, ובמסגרת חקירת המקרה, אספו ממצאים פורנזיים שונים שיבדקו בהתאם. שני החשודים שנתפסו, הועברו לתשאול וחקירה במחלקי המודיעין והחקירות שבתחנת עציון ובתוך כך, הוצפו מספר מעורבים נוספים ועלה כי נקודת כינוסם הייתה בבית עסק (מכולת) הסמוכה לביתו של החשוד המרכזי, שנעצר כאמור.

בפעילות התקפית למיצוי ואיתור מעורבים נוספים כחלק מהחקירה המשטרתית שהחלה, פעלו שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה יחד עם לוחמי צה"ל מגדוד 90 חטמ"ר עציון ולוחמי מג"ב איו"ש, אותרו ונעצרו במהלך השבת לחקירת המשטרה 5 חשודים נוספים, לרבות בעליו של בית העסק שעל פי החשד נטל חלק וסייע לשני בניו המעורבים במעשים. בנוסף, נתפסו ממצאים טכנולוגיים, פלאפונים של החשודים ובתוך בית העסק בו התקיים המפגש, אותרו פטיש, סכין, ומצביע לייזר.

1
בתמונה שניים עם שיער לבן, אחד מהם עם קרחת גדולה.
צעירים?

