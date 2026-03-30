מרדף דרמטי בצהרי היום: מה שהתחיל כעבירת תנועה שגרתית של שימוש בטלפון נייד, הפך תוך שניות למרדף מסכן חיים ברחובות נוף הגליל.

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי הצליחו לשים את ידם על נהג צעיר (20) מריינה, לאחר שנמלט בצורה פראית משוטרים – מרחק פסיעה מאסון כבד. כך מסרה היום (שני) המשטרה.

בסרטון שהופץ על ידי דוברות המשטרה, ניתן לראות את רגע הזיהוי הראשוני. הניידת כורזת לנהג לעצור בצד, אך במקום להישמע להוראות, הנהג לוחץ על הגז ומתחיל בבריחה חסרת רסן.

המצלמה מתעדת את הרכב החשוד כשהוא עוקף אוטובוסים ורכבים פרטיים במהירות גבוהה, תוך שהוא עובר לנתיב הנגדי ונוסע נגד כיוון התנועה.

בתיעוד נשמעים השוטרים כשהם מזהירים מפני הסכנה, בזמן שהנהג החשוד כמעט ומתנגש חזיתית ברכבים שהגיעו מולו בנתיב הנסיעה, כשמפריד ביניהם מרחק של סנטימטרים בודדים.

הנהג אמנם הצליח להיעלם זמנית מהעין, אך המצוד המשטרתי נמשך. מספר שעות לאחר מכן, בפעילות משותפת של שוטרי המחוז ולוחמי מג"ב, פשטו הכוחות על ביתו של החשוד בכפר ריינה. השוטרים מצאו את הצעיר כשהוא בתוך מיטתו, שם נעצר והובל לחקירה. הרכב ששימש אותו במהלך הבריחה נתפס ונגרר על ידי המשטרה.

החשוד הובא בפני בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, אשר שחרר אותו בתנאים מגבילים בעוד חקירת המקרה נמשכת.

ממשטרת ישראל נמסר כי הם ימשיכו לפעול ביד קשה נגד נהגים המסכנים את ציבור משתמשי הדרך: "אנו פועלים לשינוי תרבות הנהיגה ולהגברת ההרתעה בכבישים, תוך הפעלת כל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים העומדים לרשותנו במאבק בתאונות הדרכים".