- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:49 ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות נחושה ומתוכננת היטב של כוחות הביטחון בצפון הארץ מנעה סכנה ממשית למשתמשי הדרך והסתיימה בלכידת גורמים פליליים שנסו מכוחות החוק. האירוע התרחש במהלך השעות המוקדמות של הלילה, סמוך לשעה 02:00 לפנות בוקר. כך מסרה היום (שני) המשטרה.

זה קרה כאשר שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי הצפוני של מג"ב ביצעו פעילות יזומה למניעת פשיעה ולכידת גורמים בלתי חוקיים באזור כביש 70. במהלך המשמרת הבחינו הכוחות ברכב הנוסע בצורה מחשידה ביותר, תוך שהוא מבצע תמרונים מסוכנים, עוקף בפראות ומסכן באופן מיידי את נוסעי הדרך. עם זיהוי הרכב, החלו הניידות לדלוק בעקבות הרכב החשוד תוך הפעלת סירנות ואמצעי זיהוי משטרתיים, וקראו לנהג לעצור מיידית בצד הדרך. בתיעוד ממצלמת הדרך של הניידת, המתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות כי נהג הרכב בחר להתעלם כליל מהוראות השוטרים, לחץ על דוושת הגז, הגביר את מהירות נסיעתו והמשיך בבריחה מסוכנת תוך זיגזוג חיוני בין הנתיבים בכביש המהיר. במטרה לחמוק מהצוותים שדלקו בעקבותיו, כיוון הנהג את הרכב בפתאומיות אל מחוץ לכביש הסלול וירד לשביל עפר חשוך שהוביל לתוך מטע זיתים סמוך. כאשר הבחין החשוד כי ניידות משטרה נוספות סוגרות עליו מכל כיוון אפשרי, נטשו השניים את הרכב בעודו מותנע והחלו בבריחה רגלית אל תוך העלטה הסמיכה של המטע.

רגעי התפיסה. מבט מהאוויר - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:36 רגעי התפיסה. מבט מהאוויר ( צילום: דוברות המשטרה )

בשל תנאי החשיכה המורכבים והשטח החקלאי הסבוך, סגירת השטח והסריקה דרשו מיומנות גבוהה והפעלה של אמצעים טכנולוגיים מתקדמים מצד המשטרה. השוטרים הזניקו למקום רחפן משטרתי בעל יכולות צילום תרמיות והפעילו פצצת תאורה שהאירה את הקרקע ואת הצמחייה הסבוכה באור חזק.

בתיעוד ממעוף הרחפן נראית נקודת החום של החשודים כשהם שוכבים על האדמה בלב השטח החקלאי ומנסים להיטמע בצמחייה. במקביל, הרחפן תיעד מגבוה את רגע הגעת הלוחמים הרגליים עם פנסים פועלים, אשר הודרכו במדויק מפיקוד הרחפן היישר אל מקום המחבוא. בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים נראים רגעי הסריקה הדרמטיים בחשיכה המוחלטת, עד אשר תוך דקות ספורות בלבד אותר מיקומם המדויק של השניים. השוטרים הסתערו על החשוד ששכב מוסתר בעומק השיח, השתלטו עליו, כבלו אותו באזיקים והקריאו לו את אזהרת המעצר כחוק.

בתום המעצר בשטח והעברתם של השניים לבדיקה, התבררה זהות המעורבים: הנהג התברר כתושב לקיה כבן 21, והנוסע שלצידו הוא שוהה בלתי חוקי כבן 26, תושב שכם, שנכנס לתחומי מדינת ישראל ללא אישורים כנדרש. השניים נעצרו בו במקום והועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה בעוד חקירת האירוע נמשכת. במשטרה מדגישים כי הפעילות הנחושה נגד פורעי החוק, ונגד מסיעי ומליני שווא"כ המסכנים את ביטחון המדינה והתושבים, תימשך במלוא העוצמה תוך שימוש בכל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים העומדים לרשות הכוחות.