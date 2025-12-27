כיכר השבת
יעזוב תוך חודש וחצי

אחרי שהמפכ"ל ניסה להדיחו: היועץ המשפטי של המשטרה יסיים את תפקידו

בדוברות המשטרה הוציאו הערב הודעה רשמית, לפיה היועץ המשפטי של המשטרה אלעזר כהנא, החליט לסיים את תפקידו בשירות המשטרה אחרי 30 שנים | בעבר, המפכ"ל ניסה להדיחו (חדשות משטרה)

המפכ"ל ובן גביר (צילום: אורן בן חקון/Flash90)

בשל חילוקי דעות, לפני יותר משנה, מפכ"ל המשטרה דני לוי, ניסה להעביר את היועץ המשפטי של המשטרה אלעזר כהנא מתפקידו, הערב (מוצאי שבת) יצאה הודעה רשמית על פרישתו.

מדוברות המשטרה נמסר: "מפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, קיבל את בקשת יועמ״ש המשטרה, תנ״צ אלעזר כהנא, לסיים את תפקידו, בסיום קדנציה של כארבע שנים וחצי ולפרוש מהמשטרה. מועד הפרישה נקבע לתאריך 15.2.2026".

עוד נמסר: "המפכ"ל הודה לתת ניצב כהנא, על 30 שנות שירות אינטנסיביות ומקצועיות ואיחל לו הצלחה בהמשך".

יצוין, כי הליך בחירת מחליף לתפקיד יועמ"ש המשטרה, על פי המשטרה - יחל בזמן הקרוב.

כהנא בן 57, מתגורר בגדרה ובעבר התגורר בהתיישבות עופרה והוא נשוי ואב לשמונה ילדים, בעל תואר ראשון ושני במשפטים. אחיו הוא העיתונאי אריאל כהנא.

כזכור לפני יותר משנה, המפכ"ל רב ניצב דני לוי, ניסה להדיח מתפידו את היועץ המשפטי של המשטרה, תת ניצב אלעזר כהנא.

היועצת המשפטית לממשלה, הבהירה כי אין מקום חוקי להדיח את היועץ המשפטי אך המפכ"ל סירב תחילה למלא אחר ההנחיה המשפטית להקפיא את הליכי העברתו של היועמ"ש המשטרתי מתפקידו, אך לבסוף נאסר עליו לפטרו, עד הערב שבו הודיעה המשטרה כי הוא החליט לעזוב.

