המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) עצרה הבוקר (שלישי) חמישה חשודים – בהם קציני משטרה בהווה ובעבר וכן אזרח – בחשד שהעבירו מידע רגיש לארגון הפשיעה מוסלי בתמורה לטובות הנאה.

הבכיר שביניהם, קצין בדרגת סגן־ניצב, נחשב לדמות מפתח ביחידות החקירה, לאחר שחקר בעבר את תיקי נתניהו, אביגדור ליברמן, אהוד אולמרט ופוליטיקאים נוספים.

בין העצורים גם אנשי הארגון עצמו, הנמצא תחת מעקב יאחב"ל, כאשר בחקירתם עלה החשד לזליגת מידע מצד שוטרים. שלושה מהשוטרים החשודים קשורים ללהב 433 – שניים מתוכם שוטרים לשעבר ואחד משרת כיום, בנוסף לשוטר פעיל מאגף החקירות והמודיעין.

במח"ש הדגישו כי "המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שנוהלה בצוות חשיפה, אשר נפתחה בעקבות מידע שהתקבל מיאחב"ל". החמישה נעצרו בחשד לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. מחר (רביעי) יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים.

במקביל, פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום תקדימי נגד עיסאם ג'רושי, בכיר בארגון פשיעה אחר, שהפר בתוך חודש 15 פעמים צו מגביל שהוטל עליו. בין היתר נאסר עליו להיכנס לערים מרכזיות, להשתמש בטלפון או ליצור קשר עם חשודים נוספים – אך הוא הפר את ההגבלות והשמיד מכשיר טלפון ששימש אותו לתקשורת אסורה.