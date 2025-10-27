( צילום: דוברות שירות בתי הסוהר )

השבוע, התקיים כנס הוקרה למערך המתנדבים של רבנות שירות בתי הסוהר - מערך רחב היקף הפועל במסגרת חטיבת השיקום התורני, במטרה להעניק לאסירים כלים לתיקון, חיזוק רוחני ופתיחת שערי תקווה.

במהלך השנה פועלים כ־150 מתנדבים מרחבי הארץ - מרצים, מעבירי שיעורים, מדריכים רוחניים וצוותי שמחה - המקדישים מזמנם למען חיזוק רוחם של האסירים ולהנחלת ערכי אמונה ותקווה. נציב בתי הסוהר, רב־גונדר קובי יעקובי, אמר בדבריו: ״זכינו לשתף פעולה עם אנשים יקרים, מאמינים, הפועלים מתוך לב מלא תקווה ואמונה באדם ובתיקונו. שירות בתי הסוהר גאה במפעל הקדוש הזה של החזרת אור האדם לעצמו.״

( צילום: דוברות שירות בתי הסוהר )

הרב הראשי לשב״ס, גונדר־משנה הרב אייל סלמן סיכם: ״שבוע אחר שבוע אתם שבים ומקיפים את התיבה – את עולם הכליאה – עד שברגע אחד אתם מביאים בפיכם עלה זית טרי. אתם המפיחים בלב האסירים את האמונה כי הצוהר ליציאה מן המבול קיים תמיד; כי כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.״

שירות בתי הסוהר מדגיש כי מערך המתנדבים של הרבנות מהווה נדבך משמעותי בתהליכי השיקום הרוחני והאישי של אסירים בכל מתקני הכליאה ברחבי הארץ וזאת כחלק משנת שיקום האסיר שהגדיר נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי.