"סיכון ממשי"

בתוך דקות: כך פוזרו המפגינים שחסמו את איילון; בת 35 וקטין נעצרו

המשטרה פינתה את המפגינים מפרי הסדר, שחסמו את נתיבי איילון, לאחר שנעצרה חשודה בת 35 ועוכב קטין, בחשד להפרת הסדר הציבורי: "לא נאפשר הפרות סדר, פגיעה בחופש התנועה או כל פעולה העלולה לסכן את שלום הציבור" (בארץ)

(צילום: Erik Marmor/Flash90)

הפגנה בלתי חוקית שהחלה הבוקר (ראשון) בנתיבי איילון הסוערים פוזרה בתוך זמן קצר אחרי התערבות . חשודה בת 35 נעצרה ובנוסף עוכב קטין, בחשד להפרת הסדר הציבורי.

ההפגנה כללה כמה עשרות מפגינים, שהמשטרה כינתה אותם "פורעי חוק", בהם קטינים. הללו הציתו צמיגים וחפצים על נתיבי איילון סמוך למחלף רוקח, תוך סיכון ממשי לחיי אדם ולמשתמשי הדרך.

שוטרים שהגיעו למקום פינו אותם בתוך מספר דקות, והכביש נפתח מחדש לתנועת כלי רכב. כאמור במהלך הפעילות נעצרה חשודה בת 35 וקטין בן 17 בגין הפרת הסדר. ברשותם נתפסו אמצעי הרעשה ששימשו אותם במהלך חסימת הציר.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת את קיומה כל עוד היא מתקיימת במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר, פגיעה בחופש התנועה או כל פעולה העלולה לסכן את שלום הציבור", נמסר מהמשטרה.

במשטרה מדגישים כי הבערת אש במרחב הציבורי ו/או בצירי תנועה אינה מהווה מחאה, אלא עבירה פלילית מסוכנת וחסרת אחריות שעלולה להוביל לפגיעה בחיי אדם.

