שוטרי מרחב ציון במחוז ירושלים במשטרת ישראל איתרו הבוקר (ראשון) בין עצי חורש שבצד הדרך בכביש 1, סמוך למחלף שער הגיא, מצבור מוסתר של עשרות צמיגים, לצד בד ושני בקבוקים המכילים חומר דליק.

לפי החשד, הצמיגים הללו לצד חומר הבעירה שעמם, היו מיועדים להבערה על הציר. הבד היה אמור לשמש כ'פתיל' הדלקה. ניתן לומר שהתכנית סוכלה בידי השוטרים ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך. השוטרים אספו את הממצאים. מהמשטרה נמסר שחלק ממה שנתפס יועבר לבדיקת הזיהוי הפלילי לטובת מיצוי חקירת המקרה. בתיעודים נראים הצמיגים הרבים שנתפסו והוכנסו אל תוך רכב.

המשטרה מדגישה הבוקר כי "הבערת אש במרחב הציבורי או בצירי תנועה, בניגוד לחוק, מהווה מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות שעלול להוביל לפגיעה בחיי אדם או רכוש, מסכן את משתמשי הדרך, וגורם למטרד משמעותי.

"משטרת ישראל לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת המבוצעת בניגוד לחוק ופוגעת במשתמשי הדרך, בתושבי האזור ובבעלי העסקים".

כזכור, בחודש אייר השנה פרצו שריפות ענק באזור כביש 1 שאיימו במשך שעות ארוכות על התחבורה באזור. מסוקים הוקפצו לזירה ונוצר חשש לחיי אדם. מספר אנשים אף נפצעו בשריפות. כעת נראה כי בחסות מזג האוויר הרותח היו מי שניסו לגרום להבערה נוספת.