שוטרי תחנת עיירות במרחב רותם של המחוז הדרומי סיכלו במהלך סוף השבוע האחרון ניסיון חריג ומקומם לגניבת מיגוניות ציבוריות. כך מסרה היום (ראשון) משטרת ישראל.

האירוע התרחש כאשר התקבל דיווח דחוף במוקד המשטרה מצד אזרחים ערניים, אשר התריעו על תנועה חשודה ועל העמסה מסיבית של מבני מיגון ניידים באזור הכניסה לפזורת שבט אלאטרש שבדרום. עם קבלת המידע המבצעי, כוחות משטרה רבים מהתחנה חתרו למגע והגיעו במהירות רבה אל הזירה המדוברת, שם גילו את הפעילות הבלתי חוקית בעיצומה.

במקום האירוע איתרו השוטרים שתי משאיות כבדות אשר שימשו, על פי החשד, להעמסת המיגוניות הציבוריות ולניסיון שינוען מהמקום. השוטרים פעלו באופן מיידי להפסקת העבודות ולסיכול הגניבה, ועיכבו לחקירה את שני נהגי המשאיות – תושבי היישובים כסייפה ורהט, בשנות ה-20 לחייהם. השניים הועברו להמשך טיפול חקירתי בתחנת עיירות, במטרה לבחון את נסיבות המקרה, את היקף הפעילות ומי עומד מאחורי הניסיון לפגוע ברכוש ציבורי רגיש כל כך.

המיגוניות הניידות הללו מהוות מרכיב קריטי ובלתי נפרד ממערך ההגנה של פיקוד העורף והרשויות המקומיות באזור הדרום, בפרט בישובים ובצירים שאינם ממוגנים כראוי. מדובר במבני בטון מזוין ניידים שנועדו לספק מענה מיידי ומרחב מוגן עבור אזרחים ועוברי אורח בעת השמעת אזעקה או נפילת רקטות, ותפקידן הבלעדי הוא הצלת חיי אדם ברגעי חירום ביטחוניים. גניבה או פגיעה במבנים אלו מותירה את האוכלוסייה המקומית חשופה לחלוטין וללא מענה הגנתי בסיסי בעת הסלמה.

מפקד תחנת עיירות, סנ"צ יהב סימן, התייחס בחומרה לאירוע וציין כי שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות מרגע קבלת הדיווח. לדבריו, בזכות התגובה המיידית של הכוחות בשטח נמנע נזק כבד וסוכל ניסיון מובהק לגנוב אמצעי מיגון שכל תכליתם היא הגנה על הציבור והצלת חיים.

הוא הדגיש כי המשטרה תמשיך לגלות אפס סובלנות ותפעל ביד קשה ובמלוא החומרה נגד כל גורם אשר מנסה לפגוע בביטחון האישי של התושבים או לחבל ברכוש הציבורי, ותמצה עמם את הדין עד תום. במחוז הדרומי מבהירים כי המאבק בתופעות פשיעה מעין אלו יימשך באופן רציף, תוך הפעלת אמצעים גלויים וסמויים לשמירה על הסדר הציבורי.