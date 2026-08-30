פעילות מבצעית משותפת של כוחות הביטחון סיכלה ביום חמישי האחרון ניסיון הברחה של שבעה אקדחים בגבול המזרחי, כך מעדכנת לפני זמן קצר (ראשון) משטרת ישראל.

במהלך הפעילות נורה חשוד שניסה להימלט מהכוחות, אך הצליח להתחמק ולנמלט מהמקום. האקדחים שנועדו להברחה לשטח מדינת ישראל נתפסו במקום.

על פי ההודעה המשותפת לדוברות המשטרה ודובר צה"ל, הפעילות המבצעית בוצעה על ידי לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים, לוחמי מתיל"ן מג"ב איו"ש ובלשי יחידת גבול ירדן (יג"י) בימ"ר. הכוחות נערכו במארב מבצעי בסמוך לגבול המזרחי לאחר שנאסף מודיעין על ידי היחידה המרכזית של מחוז ש"י על צירי הברחה פעילים באזור.

במהלך המארב המבצעי, הבחינו הכוחות בחשוד חמוש בסכין במרחב נהר הירדן. הלוחמים פתחו בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו, במטרה לעצור אותו. החשוד נפגע מהירי אך הצליח להימלט מהמקום. גורמי הביטחון פתחו במרדף אחריו, אך הוא הצליח להתחמק מהכוחות.

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במהלך המרדף, איתרו הכוחות תיק שהושלך במקום, ובתוכו שבעה אקדחים שנועדו להברחה לשטחי מדינת ישראל. האקדחים הועברו במסגרת המשך החקירה אל היחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה לטיפול נוסף.

פעילות מתמשכת לסיכול הברחות

הפעילות המבצעית מצטרפת לשורה ארוכה של מבצעים לסיכול הברחות נשק וסחורות בגבול המזרחי. בשבועות האחרונים הוגברה הפעילות המודיעינית והמבצעית באזור, בעקבות זיהוי ניסיונות הברחה תכופים של אמצעי לחימה ומטענים מסוכנים.

כוחות הביטחון הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הברחות אמצעי לחימה בגבול המזרחי ולשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המשולבת של צה"ל, משטרת ישראל ומג"ב מבוססת על שיתוף מודיעין רציף ופעילות שטח אינטנסיבית לאיתור צירי הברחה ומניעת חדירת נשק לשטח ישראל.

במקביל לפעילות בגבול המזרחי, ממשיכים כוחות הביטחון לפעול בכל רחבי יהודה ושומרון לסיכול פעילות טרור והברחות. רק בשבוע האחרון נעצר חשוד ביידוי אבנים שגרם לפציעת מתיישבת בחטיבת שומרון, ובמקביל סוכל ניסיון לחצוב מעבר בחומת ההפרדה באזור כפר עקב.