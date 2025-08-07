פרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד יוסף חדאד, המייחס לו ביצוע "מעשה פזיזות ורשלנות בנשק" וכן נגד איברהים שורפי (23) בגין עבירת תקיפה.

כתב האישום מוגש בעקבות האירוע בכביש בו היה מעורב חדד כנגד שורפי, אשר במסגרתו ירה חדד כדור בודד, כך לכאורה.

על פי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל אביב, בין חדאד, שנהג ברכב כשהוא נושא באקדח ברישיון, לשורפי, שרכב על גבי קטנוע, התפתח ויכוח קולני על אופן נהיגתם בכביש, לאחר ששורפי עקף את הרכב של חדאד.

במהלך הוויכוח עלה שורפי על גבי הקטנוע בעוד חדאד מקלל אותו וצועק לעברו לעזוב את המקום, כך לפי הפרקליטות.

אז, חזר שורפי לאחור, אל עבר חלון הרכב ועצר מולו. על רקע חששו משורפי דרך חדאד את האקדח - לפי הפרקליטות - בלא שנתגלע כל צורך בכך ואחז בו סמוך לרגליו, תוך שהוא צועק לעבר שורפי לעזוב את המקום.

השניים החלו בחילופי קללות, ובמהלך האמור, תקף שורפי את חדאד, בכך שירק לעברו דרך חלון הרכב, והחל בנסיעה על גבי הקטנוע. אז, אחז חדאד באקדח, "באופן נמהר ורשלני וירה באמצעותו יריה אחת לעבר הרחוב. התיק נחקר בתחנת יפו", לשון הודעת הפרקליטות.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על החמרת התנאים המגבילים שנקבעו לנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשה נכתב כי לאור נסיבות האירוע - סכסוך דרך שהסלים לתקיפת חדאד על ידי שורפי, ומעשה רשלני לכאורה מצידו של חדאד שהוביל לירי, התנאים המגבילים הקיימים, אינם הולמים ומבוקש להחמירם על דרך הגדלת סכומי הערבויות.

מעורכי דינו של חדד, אפרים וחובב דמרי נמסר:

"אנחנו שולחים לפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) תעודת הוקרה והערכה על "הזריזות" בהגשת כתב האישום נגד מר יוסף חדאד פעיל ההסברה הכי טוב של מדינת ישראל.

המעניין שתיקים יותר חמורים שוכבים במגירות הפרקליטות שנים רבות על כל העוול שנגרם לחשודים ולא מוגשים בגינם כתבי אישום.

יש "לשבח" את הפרקליטות שנזכרה שקיים בחוק העונשין סעיף עבירה של מעשה פזיזות בנשק.

תתכבד הפרקליטות ותפנה אותנו מתי הגישה כתב אישום בגין סעיף זה?

כתב האישום הוא תעודת עניות לפרקליטות מחוז תל אביב שהיא לא פלילית אלא פוליטית.

מר חדאד ועל פי כתב האישום הוא נפגע העבירה ולא נאשם."