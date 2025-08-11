השב"ח ברח עם הרכב הגנוב - אחרי מרדף הוא חולץ מהרכב הבוער

הרכב הבוער והשב"ח הפצוע ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות הלילה (שני) של לוחמי מג”ב מרכז ושוטרי מחוז ת״א ממרחב ירקון, נגד עבירות גניבת רכבים ממרכז הארץ, סמוך למעבר חוצה שומרון, סימנו הכוחות לרכב שהתקדם לעברם ועורר את חשדם - לעצור בצד הדרך.