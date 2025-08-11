כיכר השבת
ברח, התהפך ונעצר

השב"ח ברח עם הרכב הגנוב - אחרי מרדף הוא חולץ מהרכב הבוער

בתום מרדף דרמטי, לוחמי מג”ב ושוטרי מחוז ת״א עצרו שוהה בלתי חוקי לאחר שחולץ מהרכב הגנוב איתו נמלט והתהפך (משטרה)

הרכב הבוער והשב"ח הפצוע (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות הלילה (שני) של לוחמי מג”ב מרכז ושוטרי מחוז ת״א ממרחב ירקון, נגד עבירות גניבת רכבים ממרכז הארץ, סמוך למעבר חוצה שומרון, סימנו הכוחות לרכב שהתקדם לעברם ועורר את חשדם - לעצור בצד הדרך.

נהג הרכב, שזיהה את הכוח, האיץ לעבר היציאה מהמעבר לכיוון שטחי יהודה ושומרון בניסיון להימלט.

הכוחות פרסו במהירות מחסום דוקרנים, שניקב שניים מגלגליו של הרכב החשוד, אך נהג הרכב המשיך בנסיעה מהירה בניסיון להימלט מהכוחות.

לוחמי מג״ב פתחו במרדף אחר הרכב החשוד, ובמהלכו איבד נהג הרכב שליטה בכיכר, פגע בעמוד חשמל, התהפך והחל לעלות באש.

הלוחמים ניגשו אל הרכב הבוער וחילצו את הנהג החשוד מהלהבות כשהוא פצוע, העניקו לו טיפול ראשוני במקום, הזעיקו את כוחות מד”א והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים בליווי הכוח.

החשוד, קטין תושב שטחים, שוהה בלתי חוקי, השלים את הטיפול הרפואי והועבר להמשך חקירה בתחנת צפון ת״א.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר