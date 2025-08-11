השב"ח ברח עם הרכב הגנוב - אחרי מרדף הוא חולץ מהרכב הבוער

במהלך פעילות הלילה (שני) של לוחמי מג”ב מרכז ושוטרי מחוז ת״א ממרחב ירקון, נגד עבירות גניבת רכבים ממרכז הארץ, סמוך למעבר חוצה שומרון, סימנו הכוחות לרכב שהתקדם לעברם ועורר את חשדם - לעצור בצד הדרך.
נהג הרכב, שזיהה את הכוח, האיץ לעבר היציאה מהמעבר לכיוון שטחי יהודה ושומרון בניסיון להימלט.
הכוחות פרסו במהירות מחסום דוקרנים, שניקב שניים מגלגליו של הרכב החשוד, אך נהג הרכב המשיך בנסיעה מהירה בניסיון להימלט מהכוחות.
לוחמי מג״ב פתחו במרדף אחר הרכב החשוד, ובמהלכו איבד נהג הרכב שליטה בכיכר, פגע בעמוד חשמל, התהפך והחל לעלות באש.
הלוחמים ניגשו אל הרכב הבוער וחילצו את הנהג החשוד מהלהבות כשהוא פצוע, העניקו לו טיפול ראשוני במקום, הזעיקו את כוחות מד”א והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים בליווי הכוח.
החשוד, קטין תושב שטחים, שוהה בלתי חוקי, השלים את הטיפול הרפואי והועבר להמשך חקירה בתחנת צפון ת״א.
