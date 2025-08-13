בחסדי שמיים: נעצר חשוד שתכנן פיגוע באזור רעננה | תיעוד

לאחר שעות של מתח ובהלה בעיר רעננה, בעקבות שמועות על חשוד המשוטט בעיר והמשטרה בעקבותיו, בשעה האחרונה הודיעה המשטרה כי שוטרי מחוז מרכז עצרו באתר בניה ברעננה, בתום סריקות מבצעיות, תושב איו"ש בחשד למעורבות בתכנון עבירה ביטחונית.

בהודעת המשטרה נכתב: "שוטרי מרחב שרון בשילוב לוחמי יס"מ המרחב ניהלו בשעה האחרונה סריקות מבצעיות אחר תושב טול כרם החשוד בכוונה לבצע עבירה ביטחונית בשטחי ישראל.

בתוך כך, במסגרת סריקות והפעלת אמצעים טכנולוגים שונים, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד באזור רעננה ולעוצרו באתר בניה, כאשר בהמשך יועבר לחקירה לבחינת הרקע".

מוקדם יותר עיריית רעננה הודיעה כי "בעקבות עדכונים שהתקבלו אודות אדם חשוד בסביבת העיר, צוותי הביטחון סורקים את העיר ברגעים אלו. אנו מבקשים לגלות עירנות ובכל חשד לדווח למוקד העירוני".

העירייה הוסיפה כי הם "בקשר רציף עם משטרת ישראל וגורמי הביטחון, וככל שיהיו הנחיות לציבור הן יופרסמו באופן מיידי".

בשעה 14:35 – הודיעה העירייה: "תושבים ותושבים יקרים, בהתאם למידע שהועבר מכוחות הביטחון, אנו מעדכנים כי האירוע הביטחוני בעיר הסתיים".