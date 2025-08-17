כיכר השבת

חשד לחטיפה בצפון: החשוד שניסה לטשטש את עקבותיו - נתפס ונעצר

שוטרי תחנת נשר במשטרת ישראל הצליחו לעצור חשוד בתקיפה חמורה וחשד לחטיפה ביישוב עספיא הדרוזי שבאזור חיפה. על פי החקירה, החשוד הגיע למפעל ותקף במקום זקן על רקע סכסוף ביניהם. הוא פצע אותו באורח אנוש (בארץ)

רכב נמלט (צילום אילוסטרציה: צילום תנועה )

גבר בן 43, תושב עוספיה הדרוזית שבצפון הארץ, נעצר לחקירה ב, בחשד לתקיפה חמורה ולחטיפה, ובסיומה נכלא. בית המשפט אף האריך את מעצרו עד ליום שלישי השבוע.

החקירה נגדו נפתחה בידי שוטרי מחוז חוף מתחנת נשר לפני כשבועיים, לאחר קבלת דיווח על אודות חשד לחטיפה ותקיפה חמורה בעוספיה.

מחומר החקירה עלה כי החשוד הגיע למפעל ותקף תושב חיפה בן 48 על רקע סכסוך אישי בין השניים, ופצע אותו באורח אנוש.

לאחר מכן, כך עלה, נטש אותו התוקף החשוד ונמלט מהמקום, תוך שהוא מבצע פעולות המנסות למנוע את איתורו.

חוקרי תחנת נשר, בסיוע מודיעין מחוז חוף, פעלו לאורך ימים ארוכים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים והצליחו לחשוף את זהות החשוד ולהתחקות אחריו ועצרו אותו בכפר בית ג'אן.

כאמור, החשוד נעצר לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום שלישי.

