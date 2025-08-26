כיכר השבת
תיעוד חריג

כזה עוד לא היה: למעלה מ-100 פלסטינים נתפסו בתל אביב | צפו במעצר ההמוני

שוטרי תחנת יפו בשיתוף עם לוחמי זרוע ת"א מג"ב עצרו הלילה 102 שוהים בלתי חוקיים באזור פלורנטין בתל אביב | צפו בתיעוד החריג מהמעצרים (משטרה)

תיעוד המעצר והעצורים (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת המאבק של בהלנת שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להוות פלטפורמה לפעילות חבלנית, שוטרי תחנת יפו יחד עם לוחמי זרוע ת"א מג"ב פשטו הלילה (שלישי) על בניין בשכונת פלורנטין בתל אביב.

במהלך הפעילות נתפסו ונעצרו 102 שוהים בלתי חוקיים, אשר שהו בדירות רבות.

כמו כן, נעצרו שני אחים, תושבי בת ים ותל אביב - בני 76 ו-80, בעלי הנכס, בחשד להלנת שב"חים. הם הובאו לחקירה במשטרת יפו.

במשטרה מציינים כי "חוקרי ובקרי רישוי של משטרת יפו, יפעלו למיצוי צעדים מנהליים ופליליים כנגד המלינים".

