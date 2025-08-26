תיעוד המעצר והעצורים ( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת המאבק של משטרת ישראל בהלנת שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להוות פלטפורמה לפעילות חבלנית, שוטרי תחנת יפו יחד עם לוחמי זרוע ת"א מג"ב פשטו הלילה (שלישי) על בניין בשכונת פלורנטין בתל אביב.