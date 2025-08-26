תיעוד המעצר והעצורים (צילום: דוברות המשטרה)
במסגרת המאבק של משטרת ישראל בהלנת שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להוות פלטפורמה לפעילות חבלנית, שוטרי תחנת יפו יחד עם לוחמי זרוע ת"א מג"ב פשטו הלילה (שלישי) על בניין בשכונת פלורנטין בתל אביב.
במהלך הפעילות נתפסו ונעצרו 102 שוהים בלתי חוקיים, אשר שהו בדירות רבות.
כמו כן, נעצרו שני אחים, תושבי בת ים ותל אביב - בני 76 ו-80, בעלי הנכס, בחשד להלנת שב"חים. הם הובאו לחקירה במשטרת יפו.
במשטרה מציינים כי "חוקרי ובקרי רישוי של משטרת יפו, יפעלו למיצוי צעדים מנהליים ופליליים כנגד המלינים".
0 תגובות