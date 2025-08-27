השב"ח מג'נין נהג על בובקאט ונתפס על-ידי הבלשים | צפו במעצר

תיעוד המעצר (צילום: דוברות המשטרה)
שוהה בלתי חוקי תושב שטחי יהודה ושומרון ללא אישורי שהייה בארץ, נעצר אתמול (שלישי) כשהוא נוהג במיני-שופל (בובקאט) באזור התעשייה כפר ג’וליס שבגליל המערבי.
החשוד, תושב אזור ג’נין השוהה בישראל ללא אישורים, נעצר על ידי בלשי היחידה המרכזית ש מג"ב חוף ולוחמי מג"ב חוף והובא לחקירה בימ״ר מג״ב חוף. מעצרו הוארך עד ליום חמישי.
המיני-שופל נתפס ונגרר למגרש החרמות, ובימים הקרובים תוגש בקשה לחילוט הכלי.
במשטרה מציינים כי "זהות המעסיק של החשוד ידועה למשטרה, ומעצרו צפוי בהמשך".
