המעסיק צפוי להיעצר

השב"ח מג'נין נהג על בובקאט ונתפס על-ידי הבלשים | צפו במעצר

בלשי מג”ב חוף עצרו שוהה בלתי חוקי שנהג במיני-שופל (בובקאט) באזור התעשייה ג’וליס שבגליל המערבי | תיעוד מהמעצר (משטרה)

תיעוד המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

שוהה בלתי חוקי תושב שטחי יהודה ושומרון ללא אישורי שהייה בארץ, נעצר אתמול (שלישי) כשהוא נוהג במיני-שופל (בובקאט) באזור התעשייה כפר ג’וליס שבגליל המערבי.

החשוד, תושב אזור ג’נין השוהה בישראל ללא אישורים, נעצר על ידי בלשי היחידה המרכזית ש מג"ב חוף ולוחמי מג"ב חוף והובא לחקירה בימ״ר מג״ב חוף. מעצרו הוארך עד ליום חמישי.

המיני-שופל נתפס ונגרר למגרש החרמות, ובימים הקרובים תוגש בקשה לחילוט הכלי.

ב מציינים כי "זהות המעסיק של החשוד ידועה למשטרה, ומעצרו צפוי בהמשך".

