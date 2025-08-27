כיכר השבת
"אשתך יותר צדיקה ממך"

השלים מניין בשבת, התבקש לעזוב ואז דקר את אחד המתפללים

כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון שהוזמן להשלים מניין בתפילת שבת, הפריע במקום ודקר אדם שביקש ממנו לעזוב את התפילה |  הסיפור המלא (חדשות)

7תגובות

לפני כשבועיים וחצי התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל אודות פצוע דקירה שפונה מהיישוב קדיתא במצב קשה ועל אדם נוסף שפונה במצב בינוני עם חבלת ראש.

עם הגעת שוטרי המחוז הצפוני למקום התברר כי השניים התקוטטו ביניהם מספר דקות קודם לכן וכי האירוע התפתח בעת תפילה בבית הוריו של הקורבן המשמש גם כבית תפילה ביישוב.

במהלך החקירה עלה כי החשוד בדקירה נקרא על ידי בני הבית דקות לפני האירוע להשלים מניין בתפילה. במהלך שהותו במקום פנה אל בעל הבית ואמר לו "אשתך יותר צדיקה ממך" ובתגובה להתנהגותו התבקש על ידי בנו של בעל הבית לעזוב את המקום.

כאשר בנו של בעל המקום ליווה את אותו אדם החוצה, הוא הסתובב לכיוונו דקר אותו בעזרת סכין והמשיך לנסות ולדקות אותו עד שהקורבן הכה אותו בראשו בעזרת טורייה ובכך מנע את המשך הדקירות.

אתמול (שלישי) עם סיום שלב החקירה הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד הדס כהן לבית משפט המחוזי בנצרת כתב אישום עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים של הדוקר בן 45 תושב היישוב אור הגנוז.

תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
היה מניין בסוף? לפי החשבון שלי היה חסר 2 בסוף, חבל.
רק שאלה
!!!
על מה הגיחוך הזה לא הבנתי
אולי האשה הצדיקה השלימה
יורם
3
כל כך צדיקים...
אליהו
2
למה הוא אמר לו את זה כי הוא חשב שהוא לא מספיק צדיק? בגלל זה מגיע לו דקירה?
נחמן
אז אתה מסוכן לציבור
שמעון
1
נחנח
נח

