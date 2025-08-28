התפתחות בפרשת 'קטאר גייט': השר אלי כהן מסר עדות פתוחה במשטרה

שר האנרגיה אלי כהן מסר היום (חמישי) עדות פתוחה ללהב 433 בפרשת "קטאר-גייט". העדות ארכה פחות מרבע שעה במשרדו, ובמהלכה נשאל ביחס לבקשה של ג'יי פוטליק, ששימש כלוביסט של קטאר, להיפגש עימו לפני כמה חודשים.

על פי דיווח של הכתב ביני אשכנזי, השר כהן נתן עדות פתוחה שארכה פחות מ-15 דקות במשרדו, שבה נשאל ביחס לבקשה של ג׳יי פוטליק להיפגש עימו לפני מספר חודשים. בזמנו השר כהן סרב לפגוש אותו.

כזכור, אמש היה זה ראש האופוזיציה יאיר לפיד שעדכן את הציבור כי מסר עדות פתוחה בפרשייה.

לפיד טען, כי הוא מסר את העדות לבקשת המשטרה. במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין.

כמו כן הסביר לפיד מדוע לדעתו מה שקרה זה דבר פסול, מסוכן לבטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה.