פרשיית 'קטאר-גייט' מסתעפת? ראש האופוזיציה לפיד מסר עדות פתוחה

ראש האופוזיציה לפיד עדכן לפני זמן קצר, כי הוא מסר עדות פתוחה בנוגע לפרשיית קטאר גייט, בה מעורבים בכירים בלשכת ראש הממשלה נתניהו | אלו הנושאים עליהם הוא דיבר בעדות (חדשות, פוליטי)

נתניהו ולפיד (צילום: צילום: אבי אוחיון/ לע"מ)

פרשיית קטאר גייט מתרחבת, ראש האופוזיציה עדכן לפני זמן קצר (רביעי) כי הוא מסר עדות פתוחה בפרשייה.

לפיד טען, כי הוא מסר את העדות לבקשת המשטרה. במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין.

כמו כן הסביר לפיד מדוע לדעתו מה שקרה זה דבר פסול, מסוכן לבטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה.

כפי שדווח, סנגוריו של אלי פלדשטיין, מי שהיה יועץ בלשכת ראש הממשלה, מנהלים מגעים מתקדמים להפיכתו לעד מדינה.

על פי הפרסום ב'וואלה' הנסמך על מקור המעורה בפרטים, בפרקליטות בוחנים כעת את ההצעה ובין היתר בודקים האם בידי פלדטשיין לספק חומרים נוספים שישפכו אור על הפרשה או שאת רוב המידע שהוא מחזיק הוא העביר כבר במהלך החקירות בשב"כ ובמשטרה.

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה לוואלה: "איננו מתייחסים לשאלות מסוג זה, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר".

עו"ד עודד סבוראי, סנגורו של פלדשטיין מסר: "איננו מתייחסים לסוגיית הפיכתו של אלי לעד מדינה".

