אזרח ירושלים היכה את אימו הקשישה מספר פעמים, ואמש (מוצאי שבת) המשטרה עצרה אותו ומעצרו הוארך היום בבית המשפט.

הסיפור נחשף ביום שישי האחרון, כאשר התקבל דיווח מקופת החולים, אליה הגיע הקורבן לבדיקה בעקבות אלימות קשה כלפיה מצד בנה שמתגורר עמה. למקום הוזעקו שוטרים, שפגשו את הקורבן בטרם הועברה להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשהיא חבולה בחלקי גופה.

מתחקור ראשוני עלה, כי הבן בן ה-40 החשוד במעשה היכה אותה באלימות רבה במהלך הלילה ובמשך שעות ארוכות, עד שלדבריה טען כי התעייף ובכוונתו היה להמשיך למחרת.

כתוצאה ממעשיו, נגרמו לקורבן המטומות בפלג גופה העליון ועל פי ממצאים רפואיים ראשוניים - דימום מוחי קל.

בעקבות כך, החלה חקירת המשטרה בניסיון לאתר את החשוד במעשה ונערכו סריקות אחריו.

באותו היום בשעות אחה"צ, אותר החשוד סמוך לביתו והוא נעצר על ידי השוטרים לחקירה בתחנת מוריה בגין עבירת - 'תקיפת זקן הגורמת חבלה חמורה'. בצאת השבת, הובא החשוד בפני בימ"ש שנעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו ב-4 ימים, עד לתאריך 2.9.

היום, לאחר שנגבתה עדות הקורבן בה פירטה את שהתרחש, החליטו חוקרי תחנת מוריה להחמיר את סעיף העבירה המיוחס לו, והוא נחקר בגין חשד לניסיון רצח.

במקרה אלימות נוסף, בתחנת עוז מתנהלת חקירה נגד תושב מזרח ירושלים בשנות ה־30 לחייו, שעל פי החשד תקף את אמו וגרם לה לחבלה חמורה גם כן במהלך סוף השבוע האחרון.

מהחקירה עלה, כי החשוד איים על אמו בעקבות ויכוח שהתגלע ביניהם שבמהלכו, גרם החשוד לנזק בבית ויצא מהמקום. לפנות בוקר באותו מועד, שב החשוד לביתו, ושפך על אמו מים רותחים מקומקום. כתוצאה מכך, האם נפגעה ונזקקה לטיפול רפואי בבית חולים.

עם קבלת הדיווח במשטרה, נפתחה כאמור חקירה, והחשוד שהסגיר עצמו לידי המשטרה נעצר ומעצרו הוארך בבית המשפט עד לתאריך 3.9.

מהמשטרה נמסר: "אלימות בתוך המשפחה היא מהפשעים הקשים והכואבים ביותר. דווקא המקום שאמור להיות הכי בטוח שמורכב מהקרובים לקורבן, הופך עבורו לזירה של פחד ואימה. משטרת ישראל רואה בכך 'קו-אדום' ותמשיך לפעול בנחישות כדי למצות את הדין עם כל מי שמרים יד על בן משפחה, או נוקט באלימות בכלל. אם אתם עדים לאלימות, אם אתם מרגישים סכנה בבית, אם אתם מכירים מישהו שחווה אלימות או קורבן לאלימות, אל תשתקו. התקשרו 100 בכל מצב חירום".