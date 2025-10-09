לאחר חקירה ממושכת של היחידה המרכזית (ימ״ר) של מחוז דרום במשטרת ישראל, הוגשו כתבי אישום נגד ארבעה נאשמים, תושבי הפזורה הבדואית, כך מדווחת היום (חמישי) המשטרה.

החקירה נפתחה בעקבות סדרת התפרצויות שבוצעו בשבועות האחרונים לאתרי חברות תקשורת ברחבי הארץ, במהלכן נגנבו סוללות גיבוי יקרות ערך ששימשו את החברות להבטחת רציפות תקשורתית כחלק מהפקת לקחים מהשביעי באוקטובר.

מן החקירה עלה כי הארבעה פעלו כחוליה מאורגנת שתכננה את מעשיה בקפידה: הנאשמים חדרו לחדרי התקשורת של אתרי אנטנות סלולריות, פרצו לדלתות באמצעות מכשירי פריצה ומפתחות מותאמים, וגנבו סוללות יקרות ערך.

מעצרם התאפשר לאחר פעילות חכמה של בלשי ימ״ר דרום בשילוב כוחות חטיבת סה״ר, אשר ניהלו פעילות סמויה כנגד המעורבים.

בהתבסס על התשתית הראייתית שנבנתה, הוגשו כתבי האישום באמצעות יחידות התביעות המשטרתית נגב לבית משפט השלום בבאר שבע, בגין מספר פרשיות התפרצות שונות ברחבי הארץ.

מהמשטרה נמסר: "חקירה זו ממחישה היטב את העוצמה והמקצועיות של בלשי הימ״ר בשילוב שוטרי ולוחמי מחוז דרום. שיתוף הפעולה, הנחישות והיסודיות הן שהביאו לפירוק החוליה ולמניעת נזקים כבדים נוספים למערכות התקשורת בישראל. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לאיתור, תפיסה והעמדה לדין של כל מי שיפגע בתשתיות חיוניות ובביטחון הציבור".