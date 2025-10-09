כיכר השבת
תכננו בקפידה

ארבעה בדואים מואשמים: פרצו לאתרי חברות תקשורת; זה הציוד הרגיש שנגנב

כנגד ארבעה נאשמים מהפזורה הבדואית הוגשו כתבי אישום, בגין התפרצות וגניבה ממתקני תקשורת חיוניים שהוקמו כלקח מאירועי השביעי באוקטובר. תיעוד וסיקור (חדשות משטרה)

תיעוד המעצרים ומה שנגנב (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר חקירה ממושכת של היחידה המרכזית (ימ״ר) של מחוז דרום במשטרת ישראל, הוגשו כתבי אישום נגד ארבעה נאשמים, תושבי הפזורה הבדואית, כך מדווחת היום (חמישי) המשטרה.

החקירה נפתחה בעקבות סדרת התפרצויות שבוצעו בשבועות האחרונים לאתרי חברות ברחבי הארץ, במהלכן נגנבו סוללות גיבוי יקרות ערך ששימשו את החברות להבטחת רציפות תקשורתית כחלק מהפקת לקחים מהשביעי באוקטובר.

מן החקירה עלה כי הארבעה פעלו כחוליה מאורגנת שתכננה את מעשיה בקפידה: הנאשמים חדרו לחדרי התקשורת של אתרי אנטנות סלולריות, פרצו לדלתות באמצעות מכשירי פריצה ומפתחות מותאמים, וגנבו סוללות יקרות ערך.

מעצרם התאפשר לאחר פעילות חכמה של בלשי ימ״ר דרום בשילוב כוחות חטיבת סה״ר, אשר ניהלו פעילות סמויה כנגד המעורבים.

בהתבסס על התשתית הראייתית שנבנתה, הוגשו כתבי האישום באמצעות יחידות התביעות המשטרתית נגב לבית משפט השלום בבאר שבע, בגין מספר פרשיות התפרצות שונות ברחבי הארץ.

מהמשטרה נמסר: "חקירה זו ממחישה היטב את העוצמה והמקצועיות של בלשי הימ״ר בשילוב שוטרי ולוחמי מחוז דרום. שיתוף הפעולה, הנחישות והיסודיות הן שהביאו לפירוק החוליה ולמניעת נזקים כבדים נוספים למערכות התקשורת בישראל. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לאיתור, תפיסה והעמדה לדין של כל מי שיפגע בתשתיות חיוניות ובביטחון הציבור".

התפיסה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)
התפיסה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר