בפעם השנייה 

אלמונים התחזו לשוטרים ורצחו צעיר לעיני בני משפחתו

אלמונים, שהתחזו לשוטרים, הגיעו לעראבה ושאלו עוברים ושבים היכן מתגורר כאלד עאסלה | אימו פתחה להם את הדלת ואז המחסלים ירו בו למוות ופצעו את אחיו התאום באורח בינוני (חדשות)

זירת רצח. ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

פתחה בחקירת רצח צעיר ערבי שנורה הלילה (בין שלישי לרביעי) בפתח ביתו בעראבה שבגליל התחתון.

מחקירה ראשונית עולה כי החשודים התחזו לשוטרים, חיפשו את ביתו של הקרבן, אז דפקו בדלת ביתו וברגע שאימו פתחה את הדלת הם ירו בבנה ורצחו אותו, בן נוסף נפצע באורח בינוני.

יצוין כי רק בתחילת השבוע נרצח יזן קאדרי ביישוב נחף שסמוך לכרמיאל. גם ברצח הזה הרוצחים התחזו לשוטרים וירו בו למוות.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר אדם בעיר עראבה. כתוצאה מהירי נקבע מותו של תושב המקום בן 25.

"השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

פרמדיק מד"א חאלד בדארנה, סיפר: "ראינו גבר כשהוא שוכב, מחוסר הכרה ופציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים פצוע נוסף כשהוא במצב קל כשגם הוא סובל מפציעות חודרות."

