צעירה בת 27 אותרה הבוקר (חמישי) ללא רוח חיים על ידי מתנדבי איחוד הצלה בכביש 264 בין רהט לשובל.

ג׳אבר אבו ג׳עפר, ראש סניף איחוד הצלה ברהט, יחד עם החובש עמראן אבו סרחאן סיפרו: "עוברי אורח איתרו את הגופה של הצעירה מוטלת בשטח ללא רוח חיים. על הגופה אותרו סימני אלימות. למרבה הצער נקבע מותה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

האירוע הוזנק למוקד 101 של מד"א במרחב נגב בסביבות השעה 11:49. חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום, אך האישה נמצאה עם פציעות חודרות קשות ונאלצו לקבוע את מותה במקום. חובש רפואת החירום סמר אבו יחיא סיפר: "הובילו אותנו אל האישה ששכבה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותה בזירה".

דוברות המשטרה מסרה כי התקבל דיווח על גופת אישה בשנות ה-20 לחייה, שאותרה בשטח פתוח בפזורה הבדואית סמוך לרהט. "כוחות משטרת רהט הגיעו במהירות לזירה, ועל פי החשד מדובר ברצח על רקע סכסוך בתוך המשפחה. כוחות גדולים מהמחוז הדרומי ותחנת רהט פועלים במקום במסגרת חקירה שנפתחה ובמצוד אחר החשודים במעשה", נמסר מהמשטרה.

