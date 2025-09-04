מחבלי חמאס תכננו להתנקש בחייו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפני נפץ במערת המכפלה, כך עלה בחקירה שנוהלה על ידי ימ"ר ש"י והופיעה לראשונה כחשיפה ב-ynet.

החוליה, שנעצרה בשבועות האחרונים, תיארה כיצד עקבו אחר השר ברשתות החברתיות וניסו להבין את סדר יומו כדי לתכנן את הפיגוע בתקופת החגים.

על פי החקירה, אחד המחבלים עבר להתגורר בטורקיה לפני מספר שנים ושם יצר קשר עם אנשי חמאס. בעקבות המלחמה בעזה עלה הרעיון לבצע פגיעה ישירה בבן גביר. החוליה קיבלה כ-2,000 דולר לצורך רכישת רחפנים וציוד נוסף שהוסתר בדירה בחברון. שני רחפנים מסוג DJI הוסבו לנשיאת חומר נפץ, והמחבלים אף ערכו ניסוי שנחשב בעיניהם למוצלח.

בשלב הבא תכננו לעקוב אחר השר גם מחוץ לרשתות החברתיות ולתזמן את הפיגוע במערה בזמן תפילתו, אך ניסוי אחר בו התפוצץ חומר הנפץ גרם להם לשנות את המתווה. אחד מהם אף הציע למכור את הרחפנים ולרכוש נשק כדי לבצע פיגועי ירי במספר מקומות, אך ההצעה לא התקבלה מחשש למצלמות ומעקב.

מקור ב-ynet ציין כי טורקיה מאפשרת לבכירי חמאס לפעול בשטחה תחת מגבלות ברורות, והיחסים עם הארגון מבוססים על הבנות ביטחוניות שמגבילות את שהותם במדינה. אף על פי כן, טורקיה משמשת לארגון כתחנת מעבר למדינות אחרות והיא מהווה בסיס אסטרטגי נוח יחסית לפעילות, אך כל חריגה מההסכמות עלולה להוביל לגירוש מיידי.

החקירה העלתה כי החוליה שפעלה בלב תל אביב מקורה בתשתית חמאס בציר שכם-טורקיה, ובמהלך החקירה הוסגרו שני מטענים מוכנים לשימוש לפיגועים נוספים בישראל, בהכוונה והדרכה של מפקדת חמאס בטורקיה.