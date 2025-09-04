המשטרה עצרה הערב (חמישי) עשרה מפירי סדר בהפגנה בחיפה לאחר שלא נשמעו להנחיות השוטרים שכרזו להם מספר פעמים לאחר שהניפו שלטים וקראו קריאות בגנות ישראל ופעולותיה במלחמה בעזה אשר עלולות להפר את שלום הציבור.

על פי הודעת המשטרה, "במהלך מחאה בלתי חוקית המתקיימת ברחוב בן גוריון בחיפה, שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה עצרו עשרה מפירי סדר אשר לא נשמעו לקריאות השוטרים, הניפו שלטים וקריאות נגד פעולות ישראל במלחמה בעזה והתעלמו מהנחיות המשטרה במקום".

עוד נכתב בהודעה כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".