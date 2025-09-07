ואדי ערה: שוטר נפצע קשה מירי במהלך מרדף אחרי טרקטורון 

שוטר בן 28 נפצע קשה הערב (ראשון) לאחר שנורה במהלך מרדף אחרי טרקטורון באזור הכפר זלפה בצפון-מזרח ואדי עארה. בזמן אותו המרדף, נפתחה אש מכיוון הטרקטורון - לעבר בלשי המשטרה. נפתח מרדף אחר החשודים.

מדוברות המשטרה נמסר: "במהלך פעילות מבצעית של המשטרה, במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח בסמוך למעלה עירון נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. כתוצאה מהירי ישנו פצוע שפונה לקבלת טיפול. כוחות משטרה נמצאים במקום לאיתור החשודים".

ממד"א נמסר כי לזירה הגיעה ניידת טיפול נמרץ, ומטפלת בשוטר בן ה-28 כשהוא במצב קשה ולא יציב.