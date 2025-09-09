כיכר השבת
100 ק"ג | תיעוד: כך חשפו השוטרים מעבדת סמים בתוך גן ילדים נטוש

המשטרה הצליחה לחשוף מעבדת הידרו בגן ילדים נטוש בבאר יעקב ובו כאלף שתילים במשקל של כ-100 ק"ג סם ועצרה שני  חשודים (בארץ)

צפו בתיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת רמלה ביחד עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז, חשפו אתמול (שני) מעבדת סמים שהוקמה בגן ילדים נטוש בבאר יעקב ובו כאלף שתילים מסוג קנאביס במשקל של כ 100 ק"ג לערך ועצרה שני תושבי רמלה ובית שמש בשנות ה 30 לחייהם.

במהלך החיפוש במקום, ה תפסו ציוד רב שבאמצעותו העבריינים גדלו את השתילים, לרבות מזגנים, בריכות, בלוני חמצן, מערכות השקיה, חומרי דישון ואמצעים נוספים.

מהמשטרה נמסר: "כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל.

"השוטרים עצרו את החשודים לחקירה ובהתאם לצורכיה וממצאיה בכוונת המשטרה להביאם היום בשעות הבוקר לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם".

