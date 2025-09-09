כיכר השבת
רישיון האב נפסל

השוטרים נדהמו לגלות: הנהג שנתפס - ילד בן 11 בלבד | צפו בתיעוד

בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני נעצר לבדיקה 'רייזר' והשוטרים נדהמו לגלות כי הנהג הוא לא אחר מאשר ילד בן 11 בלבד שמלווה באביו |  רישיונו של האב נפסל ונפתח כנגדו הליך משפטי (חדשות)

צפו ברגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני בתאריך 05/09/25 זיהו ה כלי שטח ״רייזר״ בנסיעה פרועה בשטח פתוח סמוך לצומת המוביל שבצפון.

עם עצירת "הרייזר", זיהו השוטרים כי הנהג ונוסע נוסף ביצעו חילופי מקומות, וגם מי שנהג בפועל ברכב עד לרגע העצירה הוא קטין כבן 11 בלבד, כאשר אביו ישב לצידו לאורך כל הנסיעה.

לאחר חקירה ביחידת הבוחנים של מרחב גליל, כלי הרכב נתפס והאב נחקר בגין מתן רשות לאחר ללא רישיון לנהוג ובהכשלת שוטרים. כנגד האב, תושב עילוט (41), מתנהל הליך משפטי לקראת הגשת כתב אישום נגדו.

פקד רוני חינאוי, ראש מדור תאונות דרכים במרחב גליל:

"מדובר ב חשוב, בו אבא מתיר לבנו הקטן לנהוג בכלי שטח ללא רישיון תוך סיכון ממשי להם עצמם ולחיי משתמשי הדרך. בזכות עירנות השוטרים בפעילות נחושה נפתחה חקירה מקיפה. משטרת ישראל תגלה אפס סבלנות כלפי בריונות בכבישים וקוראת לציבור לנהוג כחוק".

