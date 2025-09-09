במסגרת פעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני בתאריך 05/09/25 זיהו השוטרים כלי שטח ״רייזר״ בנסיעה פרועה בשטח פתוח סמוך לצומת המוביל שבצפון.

עם עצירת "הרייזר", זיהו השוטרים כי הנהג ונוסע נוסף ביצעו חילופי מקומות, וגם מי שנהג בפועל ברכב עד לרגע העצירה הוא קטין כבן 11 בלבד, כאשר אביו ישב לצידו לאורך כל הנסיעה.

לאחר חקירה ביחידת הבוחנים של מרחב גליל, כלי הרכב נתפס והאב נחקר בגין מתן רשות לאחר ללא רישיון לנהוג ובהכשלת שוטרים. כנגד האב, תושב עילוט (41), מתנהל הליך משפטי לקראת הגשת כתב אישום נגדו.

פקד רוני חינאוי, ראש מדור תאונות דרכים במרחב גליל:

"מדובר במעצר חשוב, בו אבא מתיר לבנו הקטן לנהוג בכלי שטח ללא רישיון תוך סיכון ממשי להם עצמם ולחיי משתמשי הדרך. בזכות עירנות השוטרים בפעילות נחושה נפתחה חקירה מקיפה. משטרת ישראל תגלה אפס סבלנות כלפי בריונות בכבישים וקוראת לציבור לנהוג כחוק".