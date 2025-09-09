חוליית הגנבים מהמרכז נעצרה | נתפס ציוד גנוב בשווי מאות אלפים

בשבועות האחרונים ניהלה היחידה המרכזית של מג״ב דרום חקירה סמויה וממוקדת נגד חוליית גנבים, אשר חשודים בגניבת ציוד בשווי מאות אלפי שקלים וגרימת נזק רב במרכז הארץ.

בתחילת השבוע, לוחמי ובלשי מג״ב דרום נערכו לפעילות מבצעית לילית בעקבות מידע שהתקבל על יציאת החוליה לבצע התפרצות לבית עסק לחומרי בניין וכלי עבודה באזור התעשייה פתח תקווה.

במהלך הפעילות עצרו בלשי ולוחמי מג״ב דרום את החשודים לאחר מעשה. הכוחות עצרו את החשודים על גבי משאית עמוסה בסחורה ובציוד עבודה החשוד כגנוב בשווי מוערך של מאות אלפי שקלים, ועל גבי 2 כלי רכב נוספים. כלי פריצה, כפפות ומכשירי קשר נתפסו על החשודים.

מהחקירה עולה כי לחשודים מיוחסים מקרי התפרצות רבים לעסקים ולמחסנים ברחבי הארץ, ובהם בערים מודיעין, בית שמש, נתניה, כפר סבא וראשון לציון. מדובר בחוליה בעלת היקפי פעילות משמעותיים, אשר גרמה לנזק כלכלי רב ולפגיעה בתחושת הביטחון של בעלי העסקים.

בסך הכול, במהלך הפעילות נעצרו שישה חשודים, 3 מהם תושבי איו״ש שוהים בלתי חוקיים ו-3 תושבי ישראל. נתפסו משאית ושני כלי רכב מבצעיים ששימשו את החוליה לביצוע ההתפרצויות. כלל העצורים הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג״ב דרום. כל הציוד הגנוב הוחזר לבעליו.